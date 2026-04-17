حفاوة بالغة بوزير الأوقاف في الفلبين.. وتعزيز للتعاون العلمي ودعوات مشتركة للسلام العالمي

شهدت زيارة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى الفلبين استقبالًا رسميًّا حافلًا، عكس تقدير الدور المصري في نشر الفكر المستنير وتعزيز قيم الحوار والمواطنة والتعاون.

وعقد الوزير عددًا من اللقاءات المهمة، شملت لقاء مستشار رئيس الفلبين للسلام والمصالحة والوحدة، ووزير الزراعة، إلى جانب رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك، ورئيس المحكمة العليا، ووزير شئون المسلمين في الفلبين؛ حيث تناولت المباحثات تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، وترسيخ قيم التعايش والمواطنة، ومواجهة التحديات الفكرية.

وأبرزت الصحف ووسائل الإعلام الفلبينية جوانب الزيارة، مسلطة الضوء على الحفاوة الرسمية وتوافق الرؤى حول تعزيز الحوار بين الأديان ونشر قيم التسامح، مؤكدة أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات والتعاون المشترك.