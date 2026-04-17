هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة؟.. 13 حقيقة لا تعرفها

أمل فوزي

لا شك أن الاستفهام عن هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة ؟، من الأمور التي قد لا يعرفها الكثيرون، وإن كانوا على علم بأن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هو من الوصايا النبوية الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والذي أرشدنا إلى كل ما فيه خير وصلاح وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ومع كل يوم جمعة من كل أسبوع تكثر الأسئلة عنها ومن بينها هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة؟، لعلها تكون بوابة خير يغفل عنها كثيرون، ومن هنا تنبع أهمية معرفة هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة ؟.

هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة

جاء في حديث أنس -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن يوم الجمعة وليلة الجمعة أربع وعشرون ساعة ليس فيها ساعة إلا ولله فيها ستمائة ألف عتيق من النار“ زاد بعض الرواة: ”كلهم قد استوجب النار“ خرجه أبو يعلى بإسناده، وهو حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني عنه في السلسلة الضعيفة وضعيف الترغيب والترهيب: ضعيف جدا.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال المنذري في الترغيب والترهيب عقب كلام الحاكم: وهو كما قال. وصححه الألباني.

ورد فيها أن هذا إن دل فإنما يدل على أن يوم الجمعة من الأيام العظيمة المباركة، التي تعاودنا كل أسبوع ، بل هو سيد الأيام قاطبة، وهو أفضلها عند الله سبحانه وتعالى ، مما يعني أننا كمسلمون يجب أن نحتفي به ونحسن استقباله واغتنامه.

 ونلح في الدعاء أن يجعلنا الله تعالى من عتقائه والمنعمين فيه برضوانه ورحمته وبركته، وقبل الدعاء والتمني ينبغي أن نكون على علم بسنن وأعمال يوم الجمعة المستحبة ليكون في ميزان حسناتنا ويغفر الله تعالى بها ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا.

هل يجوز قراءة سورة الكهف على فترات يوم الجمعة

ورد فيه أنه لا يلزم أن تقرأ سورة الكهف دفعة واحدة، بل لو فرق قرأ سورة الكهف في أثناء اليوم حصل المأمور به، إذ المقصود أن تقع قراءة جميع سورة  الكهف في ذلك الوقت المخصوص، وكذا لو قرأ سورة الكهف في الصلاة فلا بأس، إذ المقصود من قراءتها يحصل بذلك، وإن كانت المبادرة إلى قراءة سورة الكهف وعدم تأخير قراءة شيء منها أولى مسارعة إلى فعل الخير وامتثالًا لقوله تعالى: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ».

ورد أنه نص كثير من الشافعية على أن قراءة سورة الكهف بعد الصبح آكد، وفي حاشية الرملي: وقال الأذرعي: الظاهر أن المبادرة إلى قراءة سورة الكهف أولى مسارعة وأمانًا من الإهمال، وقراءة سورة الكهف بالنهار آكد كما قاله جماعة.

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قراءة سورة الكهف على فترات يوم الجمعة ولا شيء في ذلك طالما لا يوجد وقت لقراءتها كاملة.

هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد المغرب

ورد عن وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، أنه فقد ورد أن قراءتها تكون من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، وعن وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بالتحديد ، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.

وقت قراءة سورة الكهف

ذكر العلماء أنها تقرأ في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس، ويستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما رود في فضلها من أحاديث صحيحة، حيث ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وورد عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»، ومن ثم فالوقت الشرعي لقراءة سورة الكهف، بأن قراءتها تبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة.

سبب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ورد فيه أنه أوصانا النبي محمد -صلى الله عليه وسلّم-، بالحرص على قراءة سورة الكهف يوم جمعة، لقوله، صلى الله عليه وسلّم: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، وذكر فقهاء أنه يجوز قراءة سورة الكهف بعد غروب شمس يوم الخميس.

حثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف للحماية من فتنة الدجال، حيث قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال».

 فقد وردت عدة أحاديث في فضل قراءة سورة الكهف، منها حديث عن أن حفظ عشر آياتٍ من سورة الكهف يعصم من فتنة المسيح الدّجال، وكذلك أنّ من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين.

فقد ورد أنه قال رسول الله - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»، وقوله -صلى الله عليه وسلّم-: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».

وجاء عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ».
 

هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة هل يجب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة يجب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

