مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-3-2026 في ملاعب العالم.. قمة عربية مرتقبة
موعد إغلاق المحلات.. تفاصيل القرار وموعد التطبيق
تداول آخر صورة لخامنئي قبل اغتياله في مقر إقامته بإيران
تهديد باكستاني لإسرائيل عقب أنباء عن استهداف سفيرها في طهران
بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم
ضغوط لعقد اجتماع قريب بين واشنطن وطهران وسط تباين أمريكي إسرائيلي
تحقيق عائد اقتصادي.. النقل تنشر فيديوجراف عن مراحل وأهمية مترو الإسكندرية
ترامب يدرس إخراج اليورانيوم من إيران وخيارات عسكرية للتصعيد
بعد تعرضها لهجوم.. سفينة شحن تايلاندية تجنح في مضيق هرمز
استقرار إدارة الأهلي على منصب مدير الكرة.. وليد صلاح الدين يواصل مهامه
القبض على شخص أشعل النار في جاره بمطروح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

صيغة الصلاة على النبي يوم الجمعة الأولى من شوال.. اغتنمها قبل الغروب

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي
إيمان طلعت

الصلاة على النبي يوم الجمعة من أعظم القربات إلى الله تعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، حيث ثبتت بالآيات والسنة المطهرة فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، منها قول النبي: «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليَّ، فقالوا له: كيف تبلغك الصلاة وقد أرمت، أي: بلي الجسد، فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».

الصلاة على النبي يوم الجمعة

ومما ينبغي أن يفعله المسلم حين الصلاة على النبي يوم الجمعة الأولى من شوال إحسان الصلاة على النبي، قَالَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ،: قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ : " إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ . قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَعَلِّمْنَا . قَالَ: فقُولُوا: اللهُمَّ اجْعَلْ صَلاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وبركاتك عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ".

 صيغ الصلاة على النبي أول جمعة في شوال

اللهمَّ صلِّ على نبيِّ الرحمةِ ، وَشفيعِ الأمةِ ، وَ كاشِـفِ الغُمَّةِ ، وَ مُجْلي الظُّلْمَةِ ، وَمُولي النِّعمةِ ، وَ مُؤْتي الرَّحمةِ ،صاحِبِ الحوضِ المورودِ ، وَالمقامِ المحمودِ ، الموصوفِ بالكرمِ والجودِ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ هو في السماءِ سيدُنا محمودٌ وفي الأرضِ سيـدُنا محمدٌ .

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد حروف القرآن حرفًا حرفًا، وعدد كل حرف ألفًا ألفًا، وعدد صفوف الملائكة صفاً صفاً، وعدد كل صف ألفًا ألفًا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد ما أحاط به علمك، وجرى به قلمك، ونفذ به حكمك في برك وبحرك، وسائر خلقك.

اللّهُمّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ وَعَظِّم وَأنعم وكَرِّم عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الوَجهِ الأَنْوَر والجَبِينِ الأَزْهَر والنُورِ الأَبْهَر والخَلْقِ والخُلُقِ الأَكْمَل مَنْ أَضَاءَت الدُّنيَا بِمَولِدِهِ الأَفْخَر صَلاةً تُشَفِّعهُ فِيِناَ فِي يَومِ المَحشَر وتَسقِيِناَ مِنْ يَدِهِ الشَّرِيِفَة شربَةً لاَ نَظْمَأُ بَعدَهاَ أبَداً مِنْ حَوضِ الكَوثَر وَعَلى آلِهِ وَصَحبِهِ أجمَعِينْ.

اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلاماً تامّاً على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم ويُستَسقى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آلهِ.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد .

اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة" الكويتية

بيان كويتي عاجل عن حقيقة التسربات الإشعاعية في الدولة

قرارات صارمة للحكومة

في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.. قرارات صارمة للحكومة بمنع استيراد وتداول التكييفات واللمبات المخالفة

وسام ابو علي

العودة إلى الأهلي.. وسام أبو علي يتفقد منزله الجديد في القاهرة.. صور

رئيس الوزراء

تأجيل مؤتمر رئيس الوزراء إلى السبت المقبل

الدواجن

بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم

الاهلي والزمالك

لاعب سوبر.. نجم الأهلي السابق أولى صفقات الزمالك الصيفية

صرف المعاشات

رسميًا.. موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

سعر الذهب

نزل 60 جنيه في ساعتين | هبوط صاروخي بـ سعر الذهب

ترشيحاتنا

انغام

تفاعل جماهيري مع انطلاق حفل أنغام في جدة .. صور

مهرجان المسرح العالمي

غدا.. افتتاح الدورة 41 لـ مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون

شفط مياه الأمطار

لليوم الثاني على التوالي.. استمرار أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالشرقية

بالصور

تفاعل جماهيري مع انطلاق حفل أنغام في جدة .. صور

انغام
انغام
انغام

فيديو

عادل إمام - نضال الشافعي

نضال الشافعي : تعلمت من الزعيم عادل إمام الالتزام .. وهو اللي اختارني أنا ومكي للشغل معاه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد