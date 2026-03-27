صيغة الصلاة على النبي يوم الجمعة الأولى من شوال.. اغتنمها قبل الغروب

الصلاة على النبي يوم الجمعة من أعظم القربات إلى الله تعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، حيث ثبتت بالآيات والسنة المطهرة فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، منها قول النبي: «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليَّ، فقالوا له: كيف تبلغك الصلاة وقد أرمت، أي: بلي الجسد، فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».

الصلاة على النبي يوم الجمعة

ومما ينبغي أن يفعله المسلم حين الصلاة على النبي يوم الجمعة الأولى من شوال إحسان الصلاة على النبي، قَالَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ،: قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ : " إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ . قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَعَلِّمْنَا . قَالَ: فقُولُوا: اللهُمَّ اجْعَلْ صَلاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وبركاتك عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ".

صيغ الصلاة على النبي أول جمعة في شوال

اللهمَّ صلِّ على نبيِّ الرحمةِ ، وَشفيعِ الأمةِ ، وَ كاشِـفِ الغُمَّةِ ، وَ مُجْلي الظُّلْمَةِ ، وَمُولي النِّعمةِ ، وَ مُؤْتي الرَّحمةِ ،صاحِبِ الحوضِ المورودِ ، وَالمقامِ المحمودِ ، الموصوفِ بالكرمِ والجودِ ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ هو في السماءِ سيدُنا محمودٌ وفي الأرضِ سيـدُنا محمدٌ .

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد حروف القرآن حرفًا حرفًا، وعدد كل حرف ألفًا ألفًا، وعدد صفوف الملائكة صفاً صفاً، وعدد كل صف ألفًا ألفًا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد ما أحاط به علمك، وجرى به قلمك، ونفذ به حكمك في برك وبحرك، وسائر خلقك.

اللّهُمّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ وَعَظِّم وَأنعم وكَرِّم عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الوَجهِ الأَنْوَر والجَبِينِ الأَزْهَر والنُورِ الأَبْهَر والخَلْقِ والخُلُقِ الأَكْمَل مَنْ أَضَاءَت الدُّنيَا بِمَولِدِهِ الأَفْخَر صَلاةً تُشَفِّعهُ فِيِناَ فِي يَومِ المَحشَر وتَسقِيِناَ مِنْ يَدِهِ الشَّرِيِفَة شربَةً لاَ نَظْمَأُ بَعدَهاَ أبَداً مِنْ حَوضِ الكَوثَر وَعَلى آلِهِ وَصَحبِهِ أجمَعِينْ.

اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلاماً تامّاً على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم ويُستَسقى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آلهِ.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد .

اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.