ترامب: تهديدي بمحو الحضارة الإيرانية أجلس طهران إلى طاولة التفاوض
انتهاك لوقف إطلاق النار.. الحرس الثوري: سفن عسكرية تقترب من مضيق هرمز
الخارجية: تعزيز التنمية وتطوير التعليم والتدريب عالج مشاكل الهجرة غير الشرعية
محمد بن زايد يبحث مع وزير خارجية الهند تعزيز الشراكة والتطورات الإقليمية
موعد وقفة عرفات 2026 وإجازة عيد الأضحى وعدد الأيام
مسؤول أمريكي: إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم وفتح مضيق هرمز
الرئيس الإيراني لـ بوتين: مستعد لاتفاق متوازن وعادل يضمن السلام والأمن
رسميا في البنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد 12 أبريل
لا تغلق الباب بالانتـ.ـحار.. الأزهر للفتوى: ضيق الحال بوابة لفرج قريب من الله
عماري عبدالعظيم: الصراع الأمريكي الإيراني يربك حسابات السياحة العالمية| خاص
3 مسارات استراتيجية “غير مستساغة”.. إدارة ترامب أمام مفترق طرق بعد فشل مفاوضات إسلام آباد
لتحسين صحة القلب.. تناول هذه الفاكهة يوميا يخفض الكوليسترول
أصل الحكاية

موعد وقفة عرفات 2026 وإجازة عيد الأضحى وعدد الأيام

عبد الفتاح تركي

موعد وقفة عرفات 2026 وإجازة عيد الأضحى .. يتزايد اهتمام المواطنين في الوقت الحالي بالبحث عن موعد وقفة عرفات 2026 وعيد الأضحى المبارك، إلى جانب معرفة عدد أيام الإجازة الرسمية التي يحصل عليها العاملون في مختلف القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة، خاصة مع اقتراب موسم الحج وبدء الاستعدادات لهذه المناسبة الدينية المهمة التي تمثل أحد أبرز المواسم السنوية في مصر والعالم الإسلامي.

موعد وقفة عرفات 2026 في مصر

يتوقف تحديد موعد وقفة عرفات 2026 بشكل رسمي على إعلان غرة شهري ذي القعدة وذي الحجة لعام 1447 هجريًا، حيث تعتمد الجهات المختصة على الرؤية الشرعية للهلال لتحديد بداية الأشهر الهجرية، وهي الخطوة الأساسية التي يُبنى عليها تحديد توقيت وقفة عرفات وعيد الأضحى.

محافظ الغربية يتابع الفعاليات مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 يوم الأحد 17 مايو المقبل،  عقب غروب شمس يوم 29 من شهر شوال 1447 هجريًا، بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وهو الإجراء الرسمي المتبع سنويًا لتحديد هذه المناسبة الدينية المهمة.

تفاصيل استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1447

تبدأ عملية تحديد المواعيد المرتبطة بعيد الأضحى من خلال استطلاع هلال شهر ذي القعدة أولًا، حيث من المنتظر أن تحدد دار الإفتاء غرة شهر ذي القعدة 1447 يوم الجمعة المقبلة، والذي يوافق 29 شوال الجاري، ويتم خلاله استطلاع الهلال الخاص بالشهر الحادي عشر من شهور السنة الهجرية.

ويولد الهلال فلكيًا مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة والدقيقة 53 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شوال، وهي لحظة دقيقة يعتمد عليها علماء الفلك في حساباتهم المبدئية قبل الرؤية الشرعية.

وحسب تقديرات البحوث الفلكية، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 6 دقائق، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وهي مدة تسمح برصده وتأكيد بدايات الشهر الهجري الجديد.

استمرار الفعاليات الثقافية لإدخال البهجة على المواطنين في عيد الأضحى

موعد عيد الأضحى 2026 في مصر

أدرجت الحكومة المصرية ضمن أجندة الإجازات الرسمية موعد عيد الأضحى 2026، حيث تقرر أن تبدأ الإجازة من يوم الثلاثاء 26 مايو المقبل وتستمر حتى يوم 29 مايو 2026، وذلك كإجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى البنوك والبورصة، بمناسبة وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك.

ويعد هذا التوقيت مبدئيًا وفق الأجندة الرسمية، على أن يتم تثبيته أو تعديله وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة، والتي يتم إعلانها بشكل رسمي من الجهات المختصة في الدولة.

إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميًا عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1447، لتحديد الموعد النهائي لإجازة عيد الأضحى 2026، وكذلك عدد أيام الإجازة الرسمية بشكل دقيق، بما يشمل يوم وقفة عرفات وباقي أيام العيد.

وتحرص الحكومة على إعلان تفاصيل الإجازة بشكل واضح قبل موعدها بوقت كافٍ، حتى تتمكن المؤسسات والجهات المختلفة من تنظيم جداول العمل والإجازات بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.

مصايف الإسكندرية: انخفاض نسب الإشغال في رابع أيام عيد الأضحى

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

يتحدد العدد النهائي لأيام إجازة عيد الأضحى 2026 بناءً على القرار الرسمي الذي يصدر عن مجلس الوزراء قبل بدء الإجازة، حيث قد تشهد مدة الإجازة زيادة عن المدة المعلنة في أجندة الإجازات الرسمية، وفقًا لترتيب أيام الأسبوع.

وحسب الأجندة الحالية، فإن يوم 29 مايو يوافق يوم الجمعة، وهو يوم إجازة أسبوعية رسمية، ويليه يوم إجازة أيضًا للقطاع العام، وهو ما يجعل إجمالي عدد أيام الإجازة دون أي تغيير يبلغ 5 أيام للقطاع العام، بينما تصل إلى 4 أيام للقطاع الخاص، مع احتمالية صدور قرار إضافي بزيادة عدد أيام الإجازة وفق ما تراه الحكومة مناسبًا.

أهمية متابعة الإعلان الرسمي

ينصح الخبراء بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ومجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن الموعد النهائي لوقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 يعتمد بشكل أساسي على الرؤية الشرعية، والتي قد تؤدي إلى اختلاف طفيف عن التقديرات الفلكية.

تهنئة عيد الأضحى 2025

وتمثل هذه المناسبة فرصة مهمة للأسر المصرية للتخطيط المسبق لقضاء الإجازة، سواء بالسفر أو الزيارات العائلية أو أداء شعائر العيد، وهو ما يفسر زيادة معدلات البحث حاليًا عن موعد وقفة عرفات وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

بعد انهيار المفاوضات.. باكستان تضغط للتمسك بوقف النار وواشنطن تتهم طهران بالتعنت النووي

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

إلغاء طرد المُستأجر .. مفاجآت جديدة بشأن قانون الإيجار القديم «تحت القبة»

أنهت حياتها في لحظة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل خفية بواقعة سيدة سموحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكنتالوب؟

ودعي التلوين التقليدي.. أفكار جديدة لزخرفة البيض في دقائق

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

