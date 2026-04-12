موعد وقفة عرفات 2026 وإجازة عيد الأضحى وعدد الأيام

موعد وقفة عرفات 2026 وإجازة عيد الأضحى .. يتزايد اهتمام المواطنين في الوقت الحالي بالبحث عن موعد وقفة عرفات 2026 وعيد الأضحى المبارك، إلى جانب معرفة عدد أيام الإجازة الرسمية التي يحصل عليها العاملون في مختلف القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة، خاصة مع اقتراب موسم الحج وبدء الاستعدادات لهذه المناسبة الدينية المهمة التي تمثل أحد أبرز المواسم السنوية في مصر والعالم الإسلامي.

موعد وقفة عرفات 2026 في مصر

يتوقف تحديد موعد وقفة عرفات 2026 بشكل رسمي على إعلان غرة شهري ذي القعدة وذي الحجة لعام 1447 هجريًا، حيث تعتمد الجهات المختصة على الرؤية الشرعية للهلال لتحديد بداية الأشهر الهجرية، وهي الخطوة الأساسية التي يُبنى عليها تحديد توقيت وقفة عرفات وعيد الأضحى.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 يوم الأحد 17 مايو المقبل، عقب غروب شمس يوم 29 من شهر شوال 1447 هجريًا، بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وهو الإجراء الرسمي المتبع سنويًا لتحديد هذه المناسبة الدينية المهمة.

تفاصيل استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1447

تبدأ عملية تحديد المواعيد المرتبطة بعيد الأضحى من خلال استطلاع هلال شهر ذي القعدة أولًا، حيث من المنتظر أن تحدد دار الإفتاء غرة شهر ذي القعدة 1447 يوم الجمعة المقبلة، والذي يوافق 29 شوال الجاري، ويتم خلاله استطلاع الهلال الخاص بالشهر الحادي عشر من شهور السنة الهجرية.

ويولد الهلال فلكيًا مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة والدقيقة 53 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شوال، وهي لحظة دقيقة يعتمد عليها علماء الفلك في حساباتهم المبدئية قبل الرؤية الشرعية.

وحسب تقديرات البحوث الفلكية، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 6 دقائق، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وهي مدة تسمح برصده وتأكيد بدايات الشهر الهجري الجديد.

موعد عيد الأضحى 2026 في مصر

أدرجت الحكومة المصرية ضمن أجندة الإجازات الرسمية موعد عيد الأضحى 2026، حيث تقرر أن تبدأ الإجازة من يوم الثلاثاء 26 مايو المقبل وتستمر حتى يوم 29 مايو 2026، وذلك كإجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى البنوك والبورصة، بمناسبة وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك.

ويعد هذا التوقيت مبدئيًا وفق الأجندة الرسمية، على أن يتم تثبيته أو تعديله وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة، والتي يتم إعلانها بشكل رسمي من الجهات المختصة في الدولة.

إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميًا عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1447، لتحديد الموعد النهائي لإجازة عيد الأضحى 2026، وكذلك عدد أيام الإجازة الرسمية بشكل دقيق، بما يشمل يوم وقفة عرفات وباقي أيام العيد.

وتحرص الحكومة على إعلان تفاصيل الإجازة بشكل واضح قبل موعدها بوقت كافٍ، حتى تتمكن المؤسسات والجهات المختلفة من تنظيم جداول العمل والإجازات بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

يتحدد العدد النهائي لأيام إجازة عيد الأضحى 2026 بناءً على القرار الرسمي الذي يصدر عن مجلس الوزراء قبل بدء الإجازة، حيث قد تشهد مدة الإجازة زيادة عن المدة المعلنة في أجندة الإجازات الرسمية، وفقًا لترتيب أيام الأسبوع.

وحسب الأجندة الحالية، فإن يوم 29 مايو يوافق يوم الجمعة، وهو يوم إجازة أسبوعية رسمية، ويليه يوم إجازة أيضًا للقطاع العام، وهو ما يجعل إجمالي عدد أيام الإجازة دون أي تغيير يبلغ 5 أيام للقطاع العام، بينما تصل إلى 4 أيام للقطاع الخاص، مع احتمالية صدور قرار إضافي بزيادة عدد أيام الإجازة وفق ما تراه الحكومة مناسبًا.

أهمية متابعة الإعلان الرسمي

ينصح الخبراء بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ومجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن الموعد النهائي لوقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 يعتمد بشكل أساسي على الرؤية الشرعية، والتي قد تؤدي إلى اختلاف طفيف عن التقديرات الفلكية.

وتمثل هذه المناسبة فرصة مهمة للأسر المصرية للتخطيط المسبق لقضاء الإجازة، سواء بالسفر أو الزيارات العائلية أو أداء شعائر العيد، وهو ما يفسر زيادة معدلات البحث حاليًا عن موعد وقفة عرفات وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026.