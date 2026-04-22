قبل عيد الأضحى 2026.. تعرف على أسعار الخراف والعجول

مع اقتراب عيد الأضحى لعام 2026، يترقب المواطنون الأسعار في الأسواق المحلية، حيث باتت أسعار الأضاحي محور اهتمام الكثيرين في الفترة الحالية، خاصة مع اختلاف أنواع الأضاحي وتفاوت أسعارها بين المواشي المختلفة، حيث تشهد أسواق الماشية في مصر حراكا ملحوظا نتيجة الاستعدادات المبكرة التي بدأها المواطنون والتجار على حد سواء، الا أن التكلفة الفعلية لتربية الحيوانات والتأثيرات الاقتصادية على الفلاحين تظل من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار النهائية.

سعر الأضاحي قائم لعام 2026

وفقاً للمؤشرات الحالية في أسواق الجملة والمزارع، جاءت أسعار الأضاحي على النحو التالي:

أسعار الخراف 2026

- يتراوح سعر الكيلو القائم من الخروف البرقي بين 220 و250 جنيها.

- يتراوح سعر الكيلو القائم من الخروف الضأن البلدي بين 200 و220 جنيها.

ويبدأ سعر الخروف المناسب للأضحية من 7.000 جنيه فصاعدا حسب الوزن.

أسعار العجول 2026

ـ يبدأ سعر الكيلو القائم من العجل البقري من 170 ويصل إلى 195 جنيها للأنواع الممتازة.

ـ ويبدأ سعر العجل الصغير المخصص للتسمين أو الأضحية من 45.000 جنيه تقريبا للأوزان المتوسطة.

ـ يتراوح سعر الكيلو القائم من العجل الجاموس بين 155 و175 جنيها.

أسعار الماعز والجمال

ـ يتراوح سعر الكيلو القائم في الماعز بين 250 و260 جنيها.

ـ يبدأ سعر كيلو القائم في الجمال من 150 جنيها.

تأثير تكلفة التربية على الأسعار

أوضح حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن ارتفاع تكلفة التربية لا يعني بالضرورة زيادة أسعار اللحوم في الأسواق، إذ يتحمل الفلاح أعباء كبيرة، تتمثل في:

ـ في بعض الحالات، تكلفة إنتاج كيلو اللحمة تصل إلى 400 جنيه، بينما يباع بسعر 200 جنيه فقط، ما يعكس فجوة كبيرة بين التكلفة والسعر الفعلي.

ـ الفلاح الذي يبيع العجل قائمًا بسعر 175 جنيهًا قد يتعرض لخسائر كبيرة، إذا كانت تكلفة العجل تصل إلى 90 ألف جنيه، بينما يتم بيعه أقل من 60 ألف جنيه.

وأكد أبو صدام أن الفلاحين يحاولون مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال تطوير أساليب التربية وتقليل التكاليف، لضمان استقرار السوق وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين خلال عيد الأضحى.

الشروط الواجب توافرها في الأضحية

يجب أن تتوافر عدة شروط في الأضحية التي يتقرب بها العبد من المولى جل وعلا، وهي كالتالي:

- أن تكون من بهيمة الأنعام «الإبل، والبقر والجاموس، والغنم من ضأن وماعز».

- بُلوغ السن «الإبل خمس سنوات، البقر والجاموس سنتين، الماعز سنة واحدة، الخراف ستة أشهر على الأقل».

- السلامة من العيوب «العور البيّن، المرض البيّن، العرج البيّن، الهزال الشديد».

- أن تكون مملوكة للمضحي بطريق شرعي.

- وقت الذبح الشرعي، يبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق.

- أن ينوي المضحي بها التقرب إلى الله تعالى.