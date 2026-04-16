لأول مرة.. تقسيط صك الأضحية على 6 أشهر بدون فوائد عبر «مصر الرقمية»

كشفت وزارة الأوقاف المصرية عن ملامح مشروع صكوك الأضاحي لعام 2026 (1447 هـ)، معلنة طرح خدمة جديدة تتيح سداد قيمة الصك بالتقسيط على 6 أشهر دون فوائد، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتوسيع دائرة المشاركة في شعيرة الأضحية.

الأسعار الرسمية لصكوك الأضاحي

أوضحت الوزارة أن أسعار الصكوك لهذا العام جاءت كالتالي:

صك اللحوم المستوردة: 7000 جنيه

صك اللحوم البلدي: 9500 جنيه

ويحصل صاحب الصك على نحو 7 كيلوجرامات من اللحوم.

تقسيط ميسر لأول مرة

وفي سابقة جديدة، أصبح بإمكان الراغبين في شراء صك الأضحية دفع قيمته على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 6 أشهر، دون أي فوائد إضافية، بما يسهم في تخفيف العبء المالي وتشجيع المشاركة.

مبادرة وطنية ذات بعد إنساني

يُعد مشروع صكوك الأضاحي والإطعام من المبادرات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف:

دعم الأسر الأولى بالرعاية

تعزيز مظاهر التكافل داخل المجتمع

ضمان وصول اللحوم لمستحقيها بشكل منظم وكريم

وأكدت الوزارة أن المشروع يقوم على العمل الخيري ولا يستهدف تحقيق أي عائد مادي.

تحويل كامل المبالغ للمستحقين

شددت وزارة الأوقاف على أن الأموال التي يتم تحصيلها من الصكوك:

لا تُخصم منها أي مصروفات

تُوجّه بالكامل لصالح المشروع

تصل إلى المستحقين دون استقطاعات

توزيع يحفظ كرامة المستفيدين

تتم عملية توزيع اللحوم والمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في جميع المحافظات، مع مراعاة الحفاظ على كرامتهم، والتأكيد على أن ما يُقدم لهم هو حق مشروع.

ضوابط الدفع وسرية البيانات

لا يمكن استرداد التبرعات بعد إتمامها عبر المنصة، إلا في حالات الخطأ التقني

يتم تأمين بيانات المتبرعين وفقًا لقوانين حماية البيانات

لا تُستخدم المعلومات في أي أغراض تسويقية

تخضع العمليات للمراجعة لضمان الالتزام بالقواعد المعتمدة

الحكم الشرعي لصك الأضحية

من جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صك الأضحية يُعد صورة من صور الوكالة الجائزة شرعًا، حيث يمكن للمضحي تفويض جهة موثوقة للقيام بالذبح نيابة عنه، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، ومنها: