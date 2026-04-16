الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لأول مرة.. تقسيط صك الأضحية على 6 أشهر بدون فوائد عبر مصر الرقمية

لأول مرة.. تقسيط صك الأضحية على 6 أشهر بدون فوائد عبر «مصر الرقمية»
لأول مرة.. تقسيط صك الأضحية على 6 أشهر بدون فوائد عبر «مصر الرقمية»
ولاء عادل

كشفت وزارة الأوقاف المصرية عن ملامح مشروع صكوك الأضاحي لعام 2026 (1447 هـ)، معلنة طرح خدمة جديدة تتيح سداد قيمة الصك بالتقسيط على 6 أشهر دون فوائد، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتوسيع دائرة المشاركة في شعيرة الأضحية.

الأسعار الرسمية لصكوك الأضاحي

أوضحت الوزارة أن أسعار الصكوك لهذا العام جاءت كالتالي:

  • صك اللحوم المستوردة: 7000 جنيه
  • صك اللحوم البلدي: 9500 جنيه

ويحصل صاحب الصك على نحو 7 كيلوجرامات من اللحوم.

تقسيط ميسر لأول مرة

وفي سابقة جديدة، أصبح بإمكان الراغبين في شراء صك الأضحية دفع قيمته على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 6 أشهر، دون أي فوائد إضافية، بما يسهم في تخفيف العبء المالي وتشجيع المشاركة.

مبادرة وطنية ذات بعد إنساني

يُعد مشروع صكوك الأضاحي والإطعام من المبادرات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف:

  • دعم الأسر الأولى بالرعاية
  • تعزيز مظاهر التكافل داخل المجتمع
  • ضمان وصول اللحوم لمستحقيها بشكل منظم وكريم

وأكدت الوزارة أن المشروع يقوم على العمل الخيري ولا يستهدف تحقيق أي عائد مادي.

تحويل كامل المبالغ للمستحقين

شددت وزارة الأوقاف على أن الأموال التي يتم تحصيلها من الصكوك:

  • لا تُخصم منها أي مصروفات
  • تُوجّه بالكامل لصالح المشروع
  • تصل إلى المستحقين دون استقطاعات

توزيع يحفظ كرامة المستفيدين

تتم عملية توزيع اللحوم والمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في جميع المحافظات، مع مراعاة الحفاظ على كرامتهم، والتأكيد على أن ما يُقدم لهم هو حق مشروع.

ضوابط الدفع وسرية البيانات

  • لا يمكن استرداد التبرعات بعد إتمامها عبر المنصة، إلا في حالات الخطأ التقني
  • يتم تأمين بيانات المتبرعين وفقًا لقوانين حماية البيانات
  • لا تُستخدم المعلومات في أي أغراض تسويقية
  • تخضع العمليات للمراجعة لضمان الالتزام بالقواعد المعتمدة

الحكم الشرعي لصك الأضحية

من جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صك الأضحية يُعد صورة من صور الوكالة الجائزة شرعًا، حيث يمكن للمضحي تفويض جهة موثوقة للقيام بالذبح نيابة عنه، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، ومنها:

  • توافر شروط الأضحية
  • الذبح في الوقت المحدد شرعًا
  • توزيع اللحوم على المستحقين
  • عدم اقتطاع أجر الجزار من الأضحية
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

اجتماع وزير الكهرباء

وزير الكهرباء :منصة رقميّة متطورة لمتابعة الأداء وتحسين التنبؤ الفني والمالي

التضامن الاجتماعى

التضامن : برنامج " لا أمية مع تكافل" ينظم اللقاء الدوري لمنسقي البرنامج

الاعلى للإعلام

الموافقة لقنوات MBC بمد بث البرامج الرياضية لإذاعة مباراة نهائي كأس إسبانيا

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد