الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الهجرة 2026.. 6 دول تمنح المال والإقامة للمصريين| تعرف عليها

الهجرة 2026.. 6 دول تمنح المال والإقامة للمصريين| تعرف عليهم
الهجرة 2026.. 6 دول تمنح المال والإقامة للمصريين| تعرف عليهم
ولاء عادل

تشهد سياسات الهجرة العالمية خلال عام 2026 تغيرات واضحة، مع اتجاه عدد من الدول إلى تبني برامج جديدة لجذب السكان من الخارج، في محاولة لمعالجة مشكلات ديموغرافية واقتصادية متزايدة. ولم تعد هذه البرامج تقتصر على تسهيل إجراءات الإقامة، بل امتدت لتشمل حوافز مالية وفرصًا عملية للاستقرار والعمل، ما جعلها محط اهتمام واسع، خاصة بين الشباب المصري الباحث عن مستقبل أفضل خارج البلاد.

توجه عالمي لإعادة توزيع السكان


تأتي هذه المبادرات في إطار خطط استراتيجية تستهدف مواجهة تراجع عدد السكان في بعض المناطق، خصوصًا القرى والجزر النائية، إلى جانب تخفيف الضغط عن المدن الكبرى. وتشمل هذه الخطط:

  • إعادة إحياء المجتمعات المهجورة
  • دعم الاقتصاد المحلي
  • استقطاب المهارات ورواد الأعمال
  • تحقيق توازن سكاني مستدام

ويرى مختصون أن هذه الفرص مغرية، لكنها تتطلب استعدادًا حقيقيًا من حيث المهارات والتأقلم مع بيئات جديدة.

إيطاليا.. دعم مالي مقابل الإقامة في القرى


تعد إيطاليا من أبرز الدول التي تطرح برامج تحفيزية للهجرة، حيث تركز على إنعاش القرى قليلة السكان.

  • في سردينيا: تقدم دعمًا يصل إلى 15 ألف يورو لشراء وتجديد المنازل، مع شرط الإقامة لمدة لا تقل عن 18 شهرًا.
  • في توسكانا: تتراوح المنح بين 10 و30 ألف يورو، بشرط ألا تتجاوز نصف تكلفة المشروع.

وتهدف هذه المبادرات إلى جذب سكان جدد يعيدون النشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية لهذه المناطق.

أيرلندا.. إنعاش الجزر النائية


تسير أيرلندا على النهج ذاته من خلال برنامج “جزرنا الحية”، الذي يمتد حتى عام 2033 ويشمل عشرات الجزر.
يوفر البرنامج:

  • منحًا تصل إلى 84 ألف يورو
  • دعمًا لإعادة تأهيل المنازل القديمة
  • اشتراط الإقامة الدائمة

ورغم التحديات المرتبطة ببعد هذه الجزر، فإنها توفر نمط حياة هادئًا ومختلفًا.

سويسرا.. حوافز للاستقرار طويل الأمد


في إحدى القرى التابعة لـ سويسرا، تقدم السلطات دعمًا ماليًا للأسر الشابة:

  • 25 ألف فرنك لكل بالغ
  • 10 آلاف فرنك لكل طفل

وذلك مقابل الالتزام بالإقامة لمدة 10 سنوات، ما يجعلها فرصة مناسبة لمن يبحث عن الاستقرار في بيئة طبيعية.

إسبانيا.. جذب العاملين عن بُعد


تتجه إسبانيا إلى استقطاب فئة “البدو الرقميين”، خاصة في منطقة إكستريمادورا.

  • دعم يصل إلى 10 آلاف يورو
  • حوافز إضافية مع الاستمرار
  • بيئة ملائمة للعمل عن بُعد

ويعكس هذا النموذج دمج العمل الرقمي مع الحياة في مناطق أقل ازدحامًا.

تشيلي.. بوابة رواد الأعمال


تقدم تشيلي برنامجًا مخصصًا لدعم الشركات الناشئة، يعد من بين الأقوى عالميًا.

  • منح تبدأ من 15 ألف دولار
  • تصل إلى 100 ألف دولار
  • توفير تأشيرات عمل

وهو ما يفتح المجال أمام الشباب لدخول سوق الأعمال العالمي.

اليابان.. فرص مشروطة بالاندماج


أما اليابان، فتطرح برامج لدعم المناطق الريفية من خلال جذب متطوعين وعمال:

  • رواتب تصل إلى 3 ملايين ين
  • فرص تمتد من عام إلى ثلاثة أعوام
  • اشتراط إتقان اللغة

ويبرز هذا النموذج أهمية التكيف الثقافي إلى جانب المهارات المهنية.

فرص حقيقية تحتاج إلى تخطيط


رغم تنوع هذه الفرص، يؤكد الخبراء أن النجاح في الهجرة يتطلب:

  • فهم الشروط القانونية بدقة
  • امتلاك مهارات مطلوبة
  • الاستعداد للاندماج في ثقافات مختلفة
  • دراسة طبيعة الحياة في المناطق المستهدفة
