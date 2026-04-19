هل تشتري الآن؟ تحركات جديدة في أسعار الأضاحي 2026

يقبل المواطنون عادة على شراء الأضاحي خلال الفترة الحالية استعدادا لعيد الأضحي المبارك وبالتالى ترتفع أسعارها .

أسعار الأضاحي

ومن جانبه ، كشف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، عن استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي لعام 2026 داخل الأسواق المصرية، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في معدلات الطلب من المواطنين الذين يفضلون الشراء المبكر لتربية الأضاحي داخل المنازل قبل حلول يوم النحر.

وأوضح أبو صدام خلال تصريحات ل"صدي البلد" أن حركة الشراء المبكر، رغم أنها تنعش الأسواق وتزيد من حجم التداول، إلا أنها غالبًا ما تكون سببًا مباشرًا في رفع الأسعار بشكل تدريجي مع اقتراب العيد، مشيرًا إلى أن أسعار الكيلو القائم لا تخضع لمعيار ثابت، بل تتأثر بعدة عوامل أبرزها النوع والجودة والعمر والوزن، إضافة إلى اختلاف المناطق الجغرافية لأسواق البيع.

أسعار الأضاحي 2026

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الأسواق تشهد حاليًا تباينًا واضحًا في أسعار الأضاحي، حيث سجل سعر كيلو الضأن القائم نحو 220جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو الماعز القائم بين 250 و260 جنيهًا، في حين يبدأ سعر كيلو العجول البقري القائم من 200 إلى 220 جنيهًا، إذ يبدأ سعر العجل وزن 350 كيلو من 70 ألف جنيه وحتى 77 ألف جنيه ، وسجل العجل الجاموسي القائم نحو 180 جنيهًا للكيلو، بينما يبدأ سعر كيلو الجمال القائم من حوالي 150 جنيهًا.

وأضاف "نقيب الفلاحين" أن تحديد السعر النهائي للأضحية يعتمد على مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها الحالة الصحية والعمرية للحيوان ووزنه، إلى جانب موقع البيع سواء في المزارع أو الأسواق أو المنافذ، مؤكدًا أن هذه العوامل تخلق تفاوتًا واضحًا في الأسعار من منطقة لأخرى، مع توقعات باستمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة مع تصاعد الطلب مع اقتراب العيد.

أسعار الخراف

وفيما يتعلق بأسعار الخراف، أوضح أن السوق شهد ارتفاعًا يقدر بنحو ألف جنيه مقارنة بالعام الماضي، حيث يبدأ سعر الخروف صغير السن من حوالي 7 آلاف جنيه، وقد يصل إلى 15 ألف جنيه في حالة الخراف الممتازة ذات الوزن المرتفع والجودة العالية، لافتًا إلى أن الخروف البرقي يحظى بإقبال واسع من المواطنين نظرًا لجودة لحومه وانخفاض نسبة الدهون به.

وأكد نقيب الفلاحين أن الخروف البرقي عمر 7 أشهر يسجل في أسواق الجملة نحو 10000 جنيه للذكور، بينما يبلغ نحو 9000جنيه للإناث، موضحًا أن هذه الفئة قد يصل وزنها إلى حوالي 50 كيلوجرامًا، مما يجعلها من أكثر الأنواع تداولًا في موسم الأضاحي.

ارتفاع أسعار الماشية

كما لفت أبو صدام إلى ارتفاع أسعار رؤوس الماشية المخصصة للأضاحي، موضحًا أن سعر العجل الجاموسي عمر عام يبدأ من نحو 33 ألف جنيه للأنثى، خاصة في الحالات التي يتم شراؤها بغرض التربية والتسمين استعدادًا للعيد، متوقعًا أن تشهد الأسعار زيادات إضافية تدريجية خلال الفترة المقبلة مع زيادة الطلب وارتفاع حركة البيع والشراء في الأسواق مع اقتراب موسم الأضاحي.