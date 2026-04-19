الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل تشتري الآن؟ تحركات جديدة في أسعار الأضاحي 2026

شيماء مجدي

يقبل المواطنون عادة على شراء الأضاحي خلال الفترة الحالية استعدادا لعيد الأضحي المبارك وبالتالى ترتفع أسعارها .

ومن جانبه ، كشف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، عن استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي لعام 2026 داخل الأسواق المصرية، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في معدلات الطلب من المواطنين الذين يفضلون الشراء المبكر لتربية الأضاحي داخل المنازل قبل حلول يوم النحر.

وأوضح أبو صدام خلال تصريحات ل"صدي البلد" أن حركة الشراء المبكر، رغم أنها تنعش الأسواق وتزيد من حجم التداول، إلا أنها غالبًا ما تكون سببًا مباشرًا في رفع الأسعار بشكل تدريجي مع اقتراب العيد، مشيرًا إلى أن أسعار الكيلو القائم لا تخضع لمعيار ثابت، بل تتأثر بعدة عوامل أبرزها النوع والجودة والعمر والوزن، إضافة إلى اختلاف المناطق الجغرافية لأسواق البيع.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الأسواق تشهد حاليًا تباينًا واضحًا في أسعار الأضاحي، حيث سجل سعر كيلو الضأن القائم نحو 220جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو الماعز القائم بين 250 و260 جنيهًا، في حين يبدأ سعر كيلو العجول البقري القائم من 200 إلى 220 جنيهًا، إذ يبدأ سعر العجل وزن 350 كيلو من 70 ألف جنيه وحتى 77 ألف جنيه ، وسجل العجل الجاموسي القائم نحو 180 جنيهًا للكيلو، بينما يبدأ سعر كيلو الجمال القائم من حوالي 150 جنيهًا.

وأضاف "نقيب الفلاحين"  أن تحديد السعر النهائي للأضحية يعتمد على مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها الحالة الصحية والعمرية للحيوان ووزنه، إلى جانب موقع البيع سواء في المزارع أو الأسواق أو المنافذ، مؤكدًا أن هذه العوامل تخلق تفاوتًا واضحًا في الأسعار من منطقة لأخرى، مع توقعات باستمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة مع تصاعد الطلب مع اقتراب العيد.

وفيما يتعلق بأسعار الخراف، أوضح أن السوق شهد ارتفاعًا يقدر بنحو ألف جنيه مقارنة بالعام الماضي، حيث يبدأ سعر الخروف صغير السن من حوالي 7 آلاف جنيه، وقد يصل إلى 15 ألف جنيه في حالة الخراف الممتازة ذات الوزن المرتفع والجودة العالية، لافتًا إلى أن الخروف البرقي يحظى بإقبال واسع من المواطنين نظرًا لجودة لحومه وانخفاض نسبة الدهون به.

وأكد نقيب الفلاحين أن الخروف البرقي عمر 7 أشهر يسجل في أسواق الجملة نحو 10000 جنيه للذكور، بينما يبلغ نحو 9000جنيه للإناث، موضحًا أن هذه الفئة قد يصل وزنها إلى حوالي 50 كيلوجرامًا، مما يجعلها من أكثر الأنواع تداولًا في موسم الأضاحي.

كما لفت أبو صدام إلى ارتفاع أسعار رؤوس الماشية المخصصة للأضاحي، موضحًا أن سعر العجل الجاموسي عمر عام يبدأ من نحو 33 ألف جنيه للأنثى، خاصة في الحالات التي يتم شراؤها بغرض التربية والتسمين استعدادًا للعيد، متوقعًا أن تشهد الأسعار زيادات إضافية تدريجية خلال الفترة المقبلة مع زيادة الطلب وارتفاع حركة البيع والشراء في الأسواق مع اقتراب موسم الأضاحي.

الأضاحي أسعار الأضاحي أسعار الأضاحي 2026 أضاحي سعر كيلو اللحوم سعر الخروف سعر العجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ترشيحاتنا

القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بحي الأسمرات في ضوء مبادرة "معًا بالوعي نحميها" بمشاركة أبطال مسلسل "الحلم"

"معًا بالوعي نحميها".. قومي المرأة ينظم ندوة توعوية بحي الأسمرات بمشاركة أبطال مسلسل "الحلم"

الأضاحي

هل تشتري الآن؟ تحركات جديدة في أسعار الأضاحي 2026

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

وفاة غامضة.. شهادة صادمة من عضو نقابة الأطباء عن الدكتور ضياء العوضي

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد