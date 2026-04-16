الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

يوم عرفة امتى؟.. موعد عيد الأضحى 2026 في مصر

رشا عوني

تزايدت عمليات البحث عن موعد عيد الأضحى2026، حيث يترقب جميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك الطلاب، موعد إجازة عيد الأضحى التي تعد أطول إجازة خلال العام، تصل إلى 4 أو5 أيام بحسب ما سيتم الإعلان عنه رسمياً من مجلس الوزراء ووزير العمل بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى و يوم وقفة عرفات2026.

استطلاع هلال ذي الحجة 

ويولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من ذي القعدة 1447 هجرياً الموافق 16 مايو 2026 ميلادياً (يوم الرؤية). 

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في جميع المدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بثلاث عشر دقيقة، وفي القاهرة بسبع دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوحبين (5- 12) دقيقة)/ وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 35 دقيقة).

غرة شهر ذو الحجة

ووفقا للحسابات الفلكية بذلك يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجرياً، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1447 هجرياً فلكيا يوم الإثنين 18 مايو 2026 ميلاديا.

موعد وقفة عرفات 2026

تشيرالحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن وقفة عرفات لعام 1447 هجرياً فلكيا ستكون يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1447 فلكيا يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

أول أيام عيد الأضحى

ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى فلكيا يوم الثلاثاء 26 مايو، وهو ما ستحدده الحكومة وعدد أيام الإجازة للقطاع الحكومي والخاص.

موعد عيد الأضحى2026

وفقًا للحسابات نفسها، من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى2026 فلكيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 مايو، وهو يوم وقفة عرفات، ومن المنتظر أن تعلن الحكومة لاحقًا عدد أيام الإجازة الرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع أن تكون إجازة عيد الأضحى2026 كما يلي: 

  • الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات.
  • الأربعاء 27 مايو: أول أيام عيد الأضحى المبارك.
  • الخميس والجمعة 28 - 29 مايو: استكمال أيام العيد.
     

الإجازات الرسمية2026

25 أبريل (السبت)
عيد تحرير سيناء.

1مايو (الجمعة):
عيد العمال.

26 مايو (الثلاثاء):
وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة):
عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو (الأربعاء):
رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

30 يونيو (الثلاثاء):
ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس):
عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء):
المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء):
عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

