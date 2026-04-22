من هو الايفواري إسحاق سيسيه المرشح للانضمام للأهلي.. وكشف حساب له هذا الموسم؟

في إطار سعيه المتواصل لتجديد دماء الفريق وبناء مشروع طويل الأمد كثف النادي الأهلي تحركاته في سوق الانتقالات الإفريقية واضعًا نصب عينيه أحد أبرز المواهب الصاعدة في القارة الإيفواري إسحاق سيسيه لاعب وسط جولدن أروز الجنوب إفريقي تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتعكس تحركات الأهلي تجاه اللاعب الشاب بوضوح استراتيجية النادي في المرحلة المقبلة والتي تقوم على المزج بين العناصر ذات الخبرة والوجوه الصاعدة خاصة في ظل اقتراب رحيل المالي أليو ديانج أحد الركائز الأساسية في خط الوسط خلال السنوات الأخيرة.

وترى الإدارة الحمراء أن سيسيه يمثل خيارًا مثاليًا لتعويض هذا الغياب المرتقب نظرًا لما يمتلكه من قدرات بدنية وفنية تمنحه مرونة تكتيكية كبيرة سواء في الأدوار الدفاعية أو في بناء اللعب من الخلف.

موهبة صاعدة تفرض نفسها

رغم حداثة سنه نجح سيسيه في فرض اسمه كواحد من أبرز المواهب الواعدة في الكرة الإفريقية حيث يشغل مركز لاعب الارتكاز ويجمع بين القوة البدنية والقدرة على قراءة اللعب إلى جانب دقة التمرير والتحرك الذكي بين الخطوط.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا 21 مباراة مع فريقه هذا الموسم سجل خلالها 4 أهداف وهو رقم لافت بالنظر إلى مركزه الدفاعي ما يعكس قدرته على الإسهام الهجومي أيضًا.

كما يحمل سيسيه شارة قيادة منتخب كوت ديفوار تحت 23 عامًا وهو ما يعكس شخصيته القيادية وثقة الأجهزة الفنية في إمكانياته.

صراع إفريقي أوروبي على التوقيع

اهتمام الأهلي بضم اللاعب لن يكون طريقه مفروشًا بالورود في ظل وجود منافسة قوية من أندية داخل القارة أبرزها كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس إلى جانب اهتمام أوروبي تقوده أندية مثل كلوب بروج فضلًا عن نادٍ فرنسي يراقب اللاعب عن كثب.

وتزيد هذه المنافسة من صعوبة الصفقة لكنها في الوقت نفسه تعكس القيمة الفنية للاعب الذي بات ضمن قائمة الأسماء المرشحة للانتقال إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

إمكانيات كبيرة

ورغم أن القيمة التسويقية لسيسيه لا تتجاوز حاليًا 100 ألف يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" فإن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة إمكانياته الحقيقية بل تعكس حداثة ظهوره على الساحة وهو ما يجعل الصفقة محتملة من الناحية الاقتصادية لكنها تحمل رهانًا فنيًا كبيرًا.

لماذا سيسيه؟

اختيار الأهلي لهذا اللاعب تحديدًا لم يأتِ من فراغ بل بناءً على معايير دقيقة أبرزها القدرة على اللعب في أكثر من دور داخل خط الوسط وامتلاك بنية بدنية قوية تتناسب مع طبيعة الكرة الإفريقية وقابلية التطور والنمو على المدى الطويل وشخصية قيادية رغم صغر السن.