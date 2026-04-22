بعد إصابة بلعمري.. شوبير يحدد ظهير أيسر الأهلي أمام بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عن اللاعب الذي سيشغل مركز الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في المباريات المقبلة بدء من مواجهة بيراميدز بعد إصابة الدولي المغربي يوسف بلعمري.

وتعرض يوسف بلعمري لتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي الودية التي أقيمت أمام بيراميدز وأعلن النادي رسميا عن إصابته أمس.



وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء: " أنا بقول لك أهو من دلوقتي أحمد نبيل كوكا هيبقى الظهير الأيسر الاساسي للنادي الأهلي في المباريات المقبلة بدء من مباراة بيراميدز وليس محمد شكري".

وأضاف شوبير: "كوكا هيبقى هو الأساسي ومن بعده شكري، ودي توقعاتي بناء على قراءات مما يحدث في الفريق وخلال التدريبات".