خالد بيومي يستعيد سيرة العامري فاروق: وهب حياته للأهلي وترك إرثًا إداريًا يصعب تكراره

استعاد المحلل الرياضي خالد بيومي ملامح تجربة الراحل العامري فاروق، وزير الرياضة السابق ونائب رئيس النادي الأهلي، الإدارية داخل القلعة الحمراء، مستحضرًا دوره خلال فترة توليه المسؤولية داخل النادي

وقال بيومي عبر منصة «إكس» إنه لا يعلم سبب استحضار هذا الحديث في ذهنه، لكنه يرى أن العامري فاروق كان يمثل نموذجًا لـ«حارس المبادئ» ومنظم الإدارة داخل النادي، مشيرًا إلى أن الانتماء للأهلي في نظره لم يكن مجرد ارتداء قميص، بل منظومة قيم ومبادئ راسخة.

وأضاف أن الراحل كان خبيرًا في الإدارة، ونجح في فرض قدر كبير من السرية والخصوصية على عمل مجلس إدارة الأهلي، مؤكدًا أن النادي في تلك الفترة كان يُدار بهيبة “رجل دولة” بعيدًا عن الضوضاء الإعلامية.

وأشار إلى أن الأهلي فقد ما وصفه بـ«الرجل الثاني» الذي كان يتحمل المسؤولية ويحقق التوازنات في صمت، موضحًا أن غياب شخصية بهذه الصرامة الإدارية والقدرة على احتواء الأزمات مبكرًا ترك فراغًا في المشهد الإداري داخل النادي.

واختتم بيومي تدوينته بالدعاء للراحل، مؤكدًا أنه رحل بعد أن وهب حياته لناديه، وترك إرثًا إداريًا يصعب تكراره.