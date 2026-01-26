بالدعاء.. محمد سراج الدين يحيي الذكرى الثانية لرحيل العامري فاروق

أحيا محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي سابقا، ذكرى رحيل العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء الأسبق.

وكتب محمد سراج الدين عبر حسابه على فيسبوك: “ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء”.

محمد سراج الدين على فيسبوك

رحيل العامري فاروق

ويصادف اليوم، الإثنين، الذكرى الثانية لرحيل العامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 26 يناير 2024.

يذكر أن العامري فاروق من مواليد محافظة القاهرة فى الثامن من نوفمبر عام 1970، ويمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات، ومشرفًا فى جميع المناصب الإدارية التى تولاها طيلة حياته.

وأحيت الصفحة الرسمية للنادي الأهليالذكرى الثانية لرحيل العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة النادي والذي يوافق هذا اليوم.