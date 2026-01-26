لاعب بالدوري الأسباني يرفض الانضمام لمنتخب مصر .. تعرف عليه

أكد الإعلامي كريم رمزي ان هيثم حسن لاعب فريق ريال أوفييدو الإسباني لن يلعب لمنتخب مصر بعد التصريحات الأخيرة لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ووائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: هيثم حسن لن يلعب لمنتخب مصر على الرغم من امتلاك اللاعب للجنسية المصرية.

واضاف: هيثم حسن يمتلك ثلاث جنسيات وهي المصرية والفرنسية والتونسية إلا أنه لن يلعب لمنتخب مصر.

وتابع: طريقة التفاوض واقناع هيثم حسن باللعب لمنتخب مصر خاطئة ومثل هؤلاء اللاعبين لا يقتنعون بالشعارات الوطنية ومثل هذه الطريقة.

وأردف: مسؤولي الكرة المصرية الذين تفاوضوا لاقناع هيثم حسن باللعب لمنتخب مصر لم يقدموا له مشروعًا حقيقيًا للكرة المصرية ومنتخب مصر وإنما تحدثوا بطريقة الشعارات الوطنية.

وواصل: انظروا ماذا فعل وليد الركراكي مع إبراهيم دياز لاقناعه باللعب لمنتخب المغرب رغم تألق اللاعب في ريال مدريد وامتلاكه الجنسية الإسبانية إلا أن اللاعب اقتنع بالفكر الذي قدمه وليد الركراكي.

واختتم: أريد أن يتم تقديم مشروع للكرة المصرية لا سيما في ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية وعدم الحديث معهم بلغة الشعارات الوطنية.