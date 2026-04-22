طارق يحيى: روح الـ+90 انتقلت من الأهلي إلى الزمالك

قال طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، إن الزمالك الأقرب لحصد بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم

وأضاف طارق يحيى في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: مواجهة الزمالك وبيراميدز على الورق متكافئة، ولكن الزمالك يمتلك الأفضلية، وغيابات بيراميدز مؤثرة عن غيابات الزمالك، ولكن الزمالك حالته افضل والأهم هو حالة اللاعبين.

وأضاف: جمهور الزمالك عامل حالة جميلة على اللاعبين، والعامل النفسي لدى لاعبي الزمالك افضل من بيراميدز ، وتعادل الزمالك مع بيراميدز والاهلي معناه ان الزمالك بطل الدوري.



وواصل: متفائل بحصد الزمالك لبطولتي الدوري والكونفدرالية والزمالك يلعب بلا ضغوط عكس الاهلي وبيراميدز وخروجهم الافريقي وروح الفوز في اللحظات الاخيرة انتقل من لاعبي الاهلي إلى لاعبي الزمالك.

واختتم: كينو قدم مستويات مميزة مع بيراميدز ولذلك فترته افضل نسبيا من بيزيرا.