لاعب سوبر.. موهبة إفريقية تقترب من الأهلي

دخل الإيفواري الشاب إسحاق سيسيه، لاعب وسط فريق جولدن أروز الجنوب إفريقي، دائرة اهتمامات النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكتب الناقد الرياضي محمد الجزار عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير صحفية الأهلي يفتح خط مفاوضات لضم إسحاق سيسيه"

ويُنتظر أن تشهد الأيام القادمة تطوراً في المفاوضات، خاصة وأن اللاعب يمتلك القابلية للتطور الفني والبدني، مما يجعله استثماراً طويل الأمد لبطل إفريقيا.

وتسعى الإدارة الفنية للأهلي لحسم ملف الصفقات الأجنبية مبكراً لضمان انسجام العناصر الجديدة مع القوام الأساسي للفريق قبل انطلاق التحديات القارية والمحلية المقبلة.