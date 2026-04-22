موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء غد الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.

التأهل إلى الكونفدرالية

ويخوض الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب تعادله سلبيًا مع شباب بلوزداد في إياب نصف النهائي.

وكان الفريق الأبيض حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أُقيمت بالجزائر بهدف دون رد، ليحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين (1-0).

وشهدت مباراة الإياب إلغاء هدف لصالح الزمالك في الدقيقة 26 بداعي التسلل على اللاعب عدي الدباغ، في لقاء اتسم بالحذر الدفاعي من الجانبين.