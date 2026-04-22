محمد الغازي حكمًا لمواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري.. ومحمد الشناوي لـ var

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري المصري.

وكتب الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"محمد الغازي حكمًا لمواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري.. ومحمد الشناوي على الـVAR".



ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مرحلة التتويج بالدوري المصري برصيد 46 نقطة، بينما يقع بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة.



ويتولى محمد الغازي إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، كحكم ساحة.ويعاون الغازي كلاً من: محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول، ويوسف البساطي كحكم مساعد ثانٍ، ومحمد العتباني كحكم رابع. ويتولى محمد الشناوي إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو "VAR"، ويعاونه كل من أحمد حسام طه ومحمود دسوقي.