طارق يحيى: الزمالك أفضل معنويًا من بيراميدز وسيتوج بالدوري

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك يمتلك أفضلية كبيرة على بيراميدز في الوقت الحالي.



وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الزمالك أفضل نفسيا ومعنويا من بيراميدز في هذا التوقيت ولذلك كفته الأرجح في الفوز بالمباراة.

وأضاف: مواجهة الزمالك وبيراميدز على الورق متكافئة ولكن الزمالك يمتلك الأفضلية، وغيابات بيراميدز مؤثرة عن غيابات الزمالك، ولكن الزمالك حالته افضل ولكن الأهم هو حالة اللاعبين.

وتابع: جمهور الزمالك عامل حالة جميلة على اللاعبين، والعامل النفسي لدى لاعبي الزمالك أفضل من بيراميدز، وتعادل الزمالك مع بيراميدز والاهلي معناه أن الزمالك بطل الدوري والزمالك يلعب بلا ضغوط عكس الأهلي وبيراميدز وخروجهم الإفريقي وروح الفوز في اللحظات الاخيرة انتقل من لاعبي الاهلي إلى لاعبي الزمالك.