6 لاعبين خارج الخدمة.. غيابات الزمالك أمام بيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لمواجهة مرتقبة مع نظيره بيراميدز في الثامنة مساء الخميس المقبل في الجولة الثالثة على ستاد القاهرة الدولي بالمجموعة الأولى بالدوري المصري مجموعة التتويج بلقب الدوري.

غيابات الزمالك أمام بيراميدز

وتأكد غياب عدد من لاعبي فريق الفارس الأبيض وهم أحمد حسام، سيف جعفر، بارون أوشينج، محمود الشناوي، أحمد حمدي وعمرو ناصر

الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية

وتأهل الزمالك إلى الدورالنهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما تغلب على فريق شباب بلوزداد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور نصف النهائي فيما تعادل سلبيًا في المباراة التي جمعتهما في ذهاب ذات الدور ليصل الفارس الأبيض بهذا الانتصار إلى الدور النهائي.

وتقام مباراة الذهاب للزمالك مع نظيره اتحاد العاصمة في الجزائر يوم 9 مايو فيما يقابلها مباراة الإياب يوم 16 من نفس الشهر في القاهرة.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

يتربع الفارس الأبيض على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة فيما يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة.