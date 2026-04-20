شوبير يحذر الزمالك من لقاء اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية

وجه الإعلامي أحمد شوبير تحذير قوي لنادي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: أحذر الزمالك من مباراة اتحاد العاصمة لن تكون سهلة ويمتلك حارس مرمى قوي وهجوميا الفريق ليس قوي للغاية ولكن يمتلك روح قتالية عالية جدا.

وأوضح: حارس الاتحاد هو الذي قاد الفريق للمباراة النهائي بالتعادل أمام فريق أولمبيك أسفي بالمغرب وقدم أداء مميز للغاية خلال اللقاء.

وأضاف : المباراة تحتاج لمذاكرة قوية من نادي الزمالك قبل مباراة اتحاد العاصمة والتركيز على كافة التفاصيل لأنه فريق يجب الحذر منه.

وأختتم شوبير تصريحاته قائلا : الزمالك سيلعب أمام بيراميدز قبل الصدام مع اتحاد العاصمة وهو ما جعل الأمور مضغوطه على الفريق خلال الفترة المقبلة.