الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز بقمة الدوري

يستأنف الفريق الأول بنادي الزمالك ، تدريباته مساء اليوم الإثنين ، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، والمقرر إقامتها يوم الخميس المُقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وتُقام مباراة الذهاب بالجزائر أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائر يوم 9 مايو المقبل، على أن تُلعب مواجهة الإياب في القاهرة يوم 16 من الشهر ذاته.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.

التأهل لنهائي الكونفدرالية

ويخوض الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب تعادله سلبيًا مع شباب بلوزداد في إياب نصف النهائي.

وكان الفريق الأبيض قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أُقيمت بالجزائر بهدف دون رد، ليحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين (1-0).