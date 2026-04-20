محمد عبد الجليل: معتمد جمال يستحق الاستمرار مع الزمالك

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن معتمد جمال يستحق فرصة الاستمرار مع الزمالك، في ظل الأداء الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة “CBC”: “لازم معتمد جمال يكمل مع الزمالك، وتجربته ذكرتني بحسن شحاتة عندما تولى تدريب منتخب مصر في 2006 بشكل مؤقت، ثم نجح بشكل كبير”.

وأضاف: “مدرب الأحمال في الزمالك يقوم بعمل مميز، وواضح أن الفريق في حالة بدنية جيدة خلال المباريات”.

وتابع: “أنا كنت هاجمت محمد الشناوي وطالبت بتوقيع عقوبة عليه، لكن لجنة الاستئناف برأته من واقعة محاولة الاعتداء على الحكم”.

وأوضح أن الأهلي لن يصر على إثبات براءة لاعبه إلا إذا كان يمتلك أدلة واضحة أو فيديو يدعم موقفه، لكن في الوقت نفسه يجب منع اعتراض اللاعبين على الحكام بهذه الطريقة.