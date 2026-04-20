مشجع الزمالك مبتور القدم: صممت على حضور مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

أبدى محمد طاهر مشجع الزمالك فخره بالإنتماء للزمالك، مؤكدًا أن الحادث الذي تسبب في بتر قدمه لم ولن يعيقه عن الحضور لمباريات القلعة البيضاء من أجل تقديم الدعم والمساندة.



وقال طاهر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع محمد عبد الجليل: "تشجيعي لنادي الزمالك، هو أول حافز وداعم لي بعد الحادث الذي تعرضت له".



وتابع: "كنت مصمم على حضور مباراة الزمالك وشباب بلوزداد من أجل دعم فريقي، وأتمنى التوفيق في نهاية المشوار بالتتويج بالكونفدرالية".



وأتم : "سعيد بدعوة مجلس إدارة نادي الزمالك لتكريمي".