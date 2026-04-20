أول تعليق من مهاب ياسر بعد تتويج سلة الزمالك بكأس مصر

أعرب مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك عن سعادته بالتتويج بمسابقة كأس مصر .

وقال مهاب ياسر في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك مع محمد عبد الجليل: "بطولة صعبة وغالية علينا، والحمدلله على الفوز".

وتابع : "نعمل على تحقيق بطولة الدوري وأفريقيا في الموسم المقبل".

وتُوِّج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 87/68، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

25/19

42/39

65/53

87/68

وحرص على حضور المباراة كل من، المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد طارق، ونيرة الأحمر، ورامي نصوحي، أعضاء مجلس إدارة النادي، لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ويقود الفريق: وائل بدر مديرًا فنيًا، كريم حاتم مدربًا عامًا، أحمد غريب مدربًا، مصطفى محسن مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، سيف عبد السلام إداريًا، يوسف عمر أخصائي علاج طبيعي، أحمد فايق مخطط أحمال، مصطفى محمود إحصائيًا، إياد محمود إحصائيًا، محمد شاهين مدلكًا، محمود جمال عامل مهمات، إسلام جمال عامل مهمات، جمال محمود عامل مهمات