هشام نصر عن تتويج سلة الزمالك بكأس مصر: لا نفقد الأمل.. ونبني من جديد

عبر هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن سعادته بتتويج فريق السلة بكأس مصر.

وقال هشام نصر عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك: مبنفقدش الأمل وبنرجع نبني من أول وجديد لحد ما نوصل إن شاء الله، النهاردة دي بعتبرها بداية خطوة، هنكمل إن شاء الله تاني ونكمل النواقص ونكمل بنى في كل الألعاب.

وتابع: لو أنت لاحظت اللي بيقوم بيه فريق الكورة تحت قيادة جون إدوارد، صحيح بيبني فرقة جديدة بسكواد جديد، كانت الناس في الأول كلها مش راضية وزعلانة لكن دلوقتي إيه النتيجة؟ عندك قوام فريق محترم بمدرب محترم بجهاز فني وإداري محترم، كل الناس بتلتف حواليها، وأديك شفت الجماهير عاملة إزاي في الماتش الأخير.

وأضاف: كل اللي أنا قلته لك ده وراه مجلس إدارة صامت بيشتغل ليل ونهار علشان يحقق على الأقل الحد الأدنى من الاستقرار وأوضة اللبس والحفاظ عليها والهدوء بتاعها، لحد ما ربنا بيكرمنا إن شاء الله، ربنا ييسر ونحقق بطولة، إحنا لغاية دلوقتي لسه ما حققناش بطولة، إحنا في طريقنا لتحقيق بطولة إن شاء الله

وأستكمل: إن شاء الله إنجاز الباسكت النهاردة وبطولة الكأس تكر بقى وتبقى هي فتحة الخير إن شاء الله على فرقة القدم، ولسه كمان كاس مصر أعتقد في الهاند بول يعني، ربنا حافز لكل الألعاب إن شاء الله.

وأردف: والله كل لعبة وليها ظروفها وإمكانياتها، إحنا عندنا كوادر في كل الألعاب بما فيها كرة القدم، إن شاء الله عندي رغبة بعد ما تشرفت برئاسة البعثة المرة اللي فاتت، لازم نشتغل على ولادنا.

واستطرد: إيه المانع إني أطلع كابتن معتمد جمال ومعاه حد تاني من أبناء نادي الزمالك معايشة بره ونطورهم؟ نستثمر في ولاد نادي الزمالك لازم يبقوا مؤهلين كويس جداً وعلى دراية بأحدث الطرق، نقوم نلاقي النتيجة بعد كدة إن شاء الله

واختتم: طارق حامد هو أحد الكوادر اللي هنقعد معاه، هنقعد معاه ونشوفه هو شاطر بإيه، وأهلاً بأولاد النادي كلهم.