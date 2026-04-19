محمد طارق: تتويج سلة الزمالك بكأس مصر بداية لمرحلة جديدة داخل النادي

أعرب محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته الكبيرة بتتويج فريق كرة السلة في نادي الزمالك بلقب كأس مصر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل بداية قوية لمرحلة جديدة داخل النادي.

وقال طارق، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، إن جماهير الزمالك تستحق الفرحة بعد سنوات من التراجع، مشيرًا إلى أن مشاعره لا يمكن وصفها بعد هذا التتويج.

وأضاف أن الفريق قدّم مجهودًا كبيرًا ونجح في تغيير الصورة الذهنية عنه، ليظهر بشكل مميز خلال البطولة.

وأوضح عضو مجلس الإدارة أن الحفاظ على القوام الحالي للفريق يمثل أولوية، خاصة في ظل وجود مزيج من لاعبي النادي والصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها وفق رؤية واضحة، وأسهمت في تحقيق هذا النجاح.

وأشار إلى أن الفريق لا يزال بحاجة لبعض التدعيمات خلال الفترة المقبلة، لكنه شدد على أن الأساس أصبح موجودًا، ما يسهل عملية البناء لتحقيق المزيد من البطولات.