نصر عزام: تخفيض عقوبة الشناوي غير مفهوم.. ولا يجوز الاعتراض من الزمالك

كشف نصر عزام المحامي الدولي، عن أسباب تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي



وقال عزام في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: العقوبة المفروضة كانت تتراوح من ٣ ماتشات أو اكتر ، تخفيض العقوبة معرفش بناء على ايه في اللايحه بس تقريبا عشان كأس العالم ٢٠٢٦



واضاف: اتحاد الكرة أو لجنة الاستئناف موضحتش سبب تخفيض العقوبة ، ولازم الشناوي يتحكم في تصرفاته لان لو ده حصل في كأس العالم الفيفا مش بتهزر وبتكون العقوبات قوية.

وتابع: لا يجوز الزمالك أو بيراميدز الاعتراض على تخفيض العقوبة لأن القرار إللي طلع من لجنة الاستئناف دي نهائية مينفعش اي اعتراض.