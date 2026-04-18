كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعب محمد الشناوي نجم الأهلي مع الفريق الفترة القادمة.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر: محمد الشناوي عقد جلسة مع توروب وطالبه بالعودة لحراسة مرمى الفريق حفاظا على آماله في التواجد بقائمة المنتخب للمشاركة في كأس العالم".

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة اعتزال محمد الشناوي نهاية الموسم الحالي مشيرا إلى موقف مصطفى شوبير حارس الأهلي من الإيقاف داخل الأحمر.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية : الشناوي لن يعتزل وعقده مستمر مع الأهلي ولا أعرف مصدر المعلومة والحارس يكون ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم.

وأردف : مصطفى شوبير ليس مهدد بالإيقاف كما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة لأنه حصل على بطاقة صفراء واحده وليس أثنين وبالتالي لا يوجد تهديد