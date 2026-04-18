الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نهائي كأس ملك إسبانيا.. بارينيتشيا يسجل الهدف الأول لريال سوسيداد في مرمى أتلتيكو

بارينيتشيا
بارينيتشيا
إسلام مقلد

نجح بارينيتشيا في تسجيل الهدف الأول لصالح ريال سوسيداد في مرمى أتلتيكو مدريد، على على  ملعب لاكارتوخا في المباراة التي تدمع الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل بارينيتشيا الهدف في الثانية 20 من انطلاق المباراة برأسة رائعة على يمين حارس مرمى أتلتيكو مدريد.

تشكيل ريال سوسيداد

أعلن الأمريكي بيليجرينو ماتارازو مدرب ريال سوسيداد، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، على  ملعب لاكارتوخا في المباراة التي تدمع الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وجاء تشكيل ريال سوسيداد ضد أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي ماريرو

خط الدفاع: أرامبورو، جون مارتين، كالييتا كار، سيرخيو جوميز

خط الوسط: تورينتس، كارلوس سولير، سوسيتش

خط الهجوم: بارينيتشيا، جيديش، أويارزابال

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد

أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة ريال سوسيداد، في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا، والمقررة في التاسعة مساء اليوم على ملعب “لا كارتوخا”.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: موسو

خط الدفاع: روجيري، مولينا، مارك بوبيل، لي نورماند

خط الوسط: كوكي، يورينتي، جوليانو سيميوني

خط الهجوم: لوكمان، جريزمان، ألفاريز

ويدخل أتلتيكو مدريد المواجهة بطموح استعادة أمجاده المحلية والتتويج باللقب الحادي عشر في تاريخه، والأول منذ عام 2013، عندما تفوق على ريال مدريد في النهائي. ورغم استقراره الفني تحت قيادة سيميوني، فإن الفريق لم ينجح في تحقيق ألقاب مؤخرًا، ما يضاعف من أهمية اللقاء.

تذبذب المستوى

ويعاني الفريق من تذبذب في نتائجه المحلية خلال الفترة الأخيرة، ما أثر على موقعه في جدول الدوري الإسباني، إلا أنه نجح في المقابل في تحقيق إنجاز قاري بوصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء برشلونة، ليبقي على آماله في إنهاء الموسم بأكثر من لقب.

ويغيب عن الفريق عدد من العناصر المؤثرة، أبرزهم بابلو باريوس، مع شكوك حول جاهزية خوسيه ماريا خيمينيز وديفيد هانكو، بينما تبقى عودة الحارس يان أوبلاك محتملة، في ظل الاعتماد على خبرة أنطوان جريزمان وجوليان ألفاريز في الخط الأمامي، إلى جانب الدور القيادي لـ كوكي في وسط الملعب.

طموح ريال سوسيداد

على الجانب الآخر، يخوض ريال سوسيداد اللقاء بطموح التتويج باللقب الرابع في تاريخه، بعدما كان آخر ألقابه في نسخة 2019-2020، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه بيلجرينو ماتاراتسو، الذي نجح في إعادة التوازن للفريق وقيادته نحو المنافسة على المراكز الأوروبية.

ووصل الفريق الباسكي إلى النهائي بعد تخطيه عدة منافسين أقوياء، من بينهم أوساسونا وألافيس وأتلتيك بلباو، ويعتمد بشكل كبير على قائده ميكيل أويارزابال، الذي يقدم موسمًا مميزًا على المستوى التهديفي.

ويسعى ريال سوسيداد لاستغلال ضغط المباريات الذي يعاني منه أتلتيكو مدريد في الفترة الأخيرة، مقابل تمتع لاعبيه بفترة إعداد أطول، ما قد يمنحه أفضلية نسبية من حيث الجاهزية البدنية قبل المواجهة المرتقبة.

