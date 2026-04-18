نهائي مشتعل في لا كارتوخا.. أتلتيكو مدريد يصطدم بطموح ريال سوسيداد على لقب كأس الملك

تتجه الأنظار مساء اليوم، السبت، إلى ملعب لا كارتوخا، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا بين فريقين يسعيان لإنقاذ موسمهما بلقب محلي مهم.

ويخوض أتلتيكو مدريد المباراة بدوافع كبيرة، بحثًا عن إنهاء فترة غياب عن الألقاب المحلية واستعادة الهيبة التي ميزته في السنوات الماضية تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني.

ورغم تراجع نتائجه في الدوري مؤخرًا، فإن الفريق أظهر شخصية قوية قاريًا، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل النهائي، رغم معاناته من بعض الغيابات المؤثرة التي قد تلقي بظلالها على أدائه.

في المقابل، يصل ريال سوسيداد إلى المباراة في حالة من الاستقرار الفني، بعدما نجح مدربه بيلجرينو ماتاراتسو في إعادة التوازن للفريق وقيادته لمستويات مميزة هذا الموسم.

وشق لفريق الباسكي طريقه إلى النهائي بثبات، معتمدًا على التنظيم الجماعي والفعالية الهجومية، خاصة في المباريات الكبرى.

ويعول سوسيداد بشكل كبير على قائده ميكيل أويارزابال، الذي يقدم موسمًا قويًا ويُعد أحد أبرز مفاتيح اللعب، في ظل سعي الفريق لكتابة تاريخ جديد والتتويج بلقب طال انتظاره.