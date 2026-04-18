مواجهة مرتقبة بين أتلتيكو وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

يلتقي فريق أتلتيكو مدريد مع نظيره ريال سوسيداد في التاسعة مساء اليوم، السبت، ضمن المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

وتأهل فريق أتليتكو مدريد إلى النهائي بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 4-3 من مجموع المبارتين.

بينما صعد فريق ريال سوسيداد بعد الفوز على نظيره أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0 من مجموع المبارتين.

ويرغب فريق أتليتكو مدريد لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز على نظيره ريال سوسيداد وحصد لقب البطولة للمرة الحادية عشر في تاريخه، إذ لم يحقق لقب البطولة منذ عام 2013 حين حقق الفوز على ريال مدريد آنذاك.

في المقابل، يسعى فريق ريال سوسيداد للتفوق على نظيرة أتلتيكو مدريد وحصد لقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، إذ لم يحقق لقب البطولة منذ عام 2019.