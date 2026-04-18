التشكيل الرسمي لمباراة صن داونز ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق صن داونز الجنوب أفريقي لاستضافة الترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في لقاء حاسم لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.

ويدخل صن داونز المواجهة بأفضلية الفوز ذهابًا بهدف دون رد، بينما يسعى الترجي لقلب النتيجة وخطف بطاقة التأهل، خاصة بعد مشوار قوي في البطولة بعد الإطاحة بالأهلي في ربع النهائي.

تشكيل صن داونز

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: ديفين لونجا - كينو كوبيدو - نداماني - خوليسو موداو.

خط الوسط: جايدن آدمز - تيبوهو موكوينا - تابيلو مورينا.

خط الهجوم: برايان ليون - أرتور سيلاس - ماثيوز.

تشكيل الترجي

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: إبراهيما كيتا - محمد أمين بن حميدة - حمزة الجلاصي - محمد أمين توجاي.

خط الوسط: حسام تقا - أونوتشي أوجبيلو - عبد الرحمن كوناتي.

خط الهجوم: جاك ديارا - كسيلة بوعالية - يان ساس.