الليلة .. نهائي الفرصة الأخيرة.. أتلتيكو مدريد وسوسيداد في صراع إثبات الذات بكأس إسبانيا

في ليلة تحمل أكثر من مجرد صراع على لقب يستضيف ملعب لا كارتوخا مواجهة نارية بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في نهائي كأس إسبانيا لكن خلف هذا المشهد الكروي التقليدي تختفي حكايتان مختلفتان تمامًا حيث فريق يبحث عن استعادة الهيبة وآخر يسعى لفرض مشروعه الجديد على الساحة.

بالنسبة لأتلتيكو مدريد لا تبدو المباراة مجرد محطة للتتويج بل فرصة لإعادة تعريف موسم كامل فالفريق الذي اعتاد المنافسة على كل البطولات في عهد دييجو سيميوني يجد نفسه هذا الموسم في موقف معقد محليًا بعد تراجع نتائجه بشكل لافت في الدوري الإسباني.

وتعكس خسارة خمس مباريات من آخر ست مواجهات حجم التذبذب الذي يعانيه الفريق رغم نجاحه القاري اللافت بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

هذا التناقض بين الأداء المحلي والأوروبي يجعل نهائي الكأس بمثابة طوق نجاة وفرصة لإعادة الثقة قبل الصدام المرتقب في دوري الأبطال.

ويمثل اللقب المحتمل أهمية خاصة لسيميوني الذي لم يحقق البطولة سوى مرة واحدة فقط منذ توليه المسؤولية وهو ما يضعه تحت ضغط إضافي خاصة مع تصاعد الانتقادات في ظل غياب الألقاب المحلية في السنوات الأخيرة.

سوسيداد.. مشروع يبحث عن تتويج

على الجانب الآخر يدخل ريال سوسيداد اللقاء بثقة متزايدة تعكس التحول الكبير الذي شهده الفريق مؤخرًا فمنذ تولي المدرب بيلجرينو ماتاراتسو القيادة الفنية تغيرت ملامح الفريق وانتقل من دائرة القلق إلى المنافسة على المراكز الأوروبية.

الفريق الباسكي لا يلعب فقط من أجل اللقب بل من أجل تثبيت أقدامه كقوة صاعدة في الكرة الإسبانية. وقد جاء مشواره إلى النهائي ليؤكد ذلك بعدما تخطى عدة منافسين أقوياء في طريق عكس صلابة الفريق وتطوره التكتيكي.

ويعتمد سوسيداد بشكل كبير على قائده ميكيل أويارزابال الذي يمثل مفتاح اللعب الأول ليس فقط بسبب أهدافه بل أيضًا بفضل خبرته في المباريات الحاسمة وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الكبيرة.

صراع تكتيكي بطابع خاص

المواجهة المرتقبة تحمل صراعًا واضحًا في الأسلوب ويعتمد أتلتيكو مدريد على التنظيم الدفاعي والضغط البدني وهي فلسفة راسخة مع سيميوني بينما يميل ريال سوسيداد إلى الاستحواذ والتحرك السريع في التحولات الهجومية.

هذا التباين قد يجعل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات خاصة مع امتلاك الفريقين عناصر قادرة على الحسم مثل أنطوان جريزمان في صفوف أتلتيكو وأويارزابال في الجانب الآخر.

تفاصيل قد تحسم النهائي

على مستوى الجاهزية يعاني أتلتيكو من بعض الغيابات المؤثرة أبرزها بابلو باريوس إلى جانب شكوك حول جاهزية خيمينيز وهانكو وهو ما قد يؤثر على توازن الفريق خاصة في الخط الخلفي.

في المقابل يدخل سوسيداد المباراة بأفضلية نسبية من الناحية البدنية بعد حصوله على فترة راحة أطول وهو عامل قد يلعب دورًا مهمًا خاصة في بداية اللقاء.

أما تاريخ المواجهات فيمنح الأفضلية لأتلتيكو بشكل عام لكن في مباريات الكأس تحديدًا يمتلك سوسيداد سجلًا إيجابيًا وهو ما يضيف بُعدًا نفسيًا مهمًا قبل صافرة البداية.