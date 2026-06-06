1084 اتفاقية بقيمة تجاوزت 88 مليار دولار.. حصيلة منتدى بطرسبورج الاقتصادي 2026

تختتم اليوم /السبت/ أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، بعد تحقيق حصيلة قياسية من حيث عدد الاتفاقيات واتساع نطاق المشاركة الدولية بإجمالي 1084 اتفاقية بقيمة تجاوزت 88 مليار دولار.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن المنتدى، الذي استمر أربعة أيام وأقيم تحت شعار "الحوار البراجماتي - الطريق إلى مستقبل مستقر"، شارك فيه أكثر من 24 ألف مشارك من 130 دولة، بينها الولايات المتحدة لأول مرة منذ 8 سنوات، إضافة إلى دول أوروبية كان أبرزها ألمانيا.

وكشف أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والأمين العام للجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي أن إجمالي الاتفاقيات الموقعة خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري بلغ 1084 اتفاقية بقيمة إجمالية 6.642 تريليون روبل (حوالي 88.56 مليار دولار)، وذلك دون احتساب الصفقات التي تخضع لسرية تجارية.

ويأتي هذا الرقم ليعكس زخما متصاعدا، حيث يتجاوز حصيلة السنوات السابقة، وشملت الاتفاقيات قطاعات متنوعة: الطاقة، الصناعة، التكنولوجيا، البنية التحتية، الإسكان، والتعليم.

وحلت السعودية ضيف شرف على المنتدى هذا العام، في تأكيد على متانة العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض.

ووقعت روسيا والسعودية في إطار فعاليات المنتدى 30 اتفاقية بهدف تعزيز تعاونهما في التجارة والاستثمار والقطاعات الاقتصادية.