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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

برلمانية: المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون الدولي لدعم خطط التنمية في الدول الناشئة

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

ثمنت النائبة أماني فاخر، عضو مجلس الشيوخ، تصريحات وزارة المالية بشأن تطلعها إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون الدولي لتوفير التمويل الميسر وخفض أعباء الديون ودعم خطط التنمية في الدول الناشئة.

وأشارت" فاخر" في تصريح خاص لـ« صدى البلد » إلى أن  هذا التوجه يعكس إدراكًا حقيقيًا للتحديات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ معدلات النمو، مؤكدة أن تعزيز دور المؤسسات الدولية يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وأضافت عضو الشيوخ أن دعم الاقتصادات الناشئة لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان توازن النظام الاقتصادي العالمي، لافتًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية فى مساندة الاقتصادات الناشئة

جاء ذلك بعد أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية فى مساندة الاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات العالمية، على نحو يُسهم في تعزيز قدرة هذه الاقتصادات على تحقيق النمو المستدام وتلبية الاحتياجات التنموية لشعوبها.

وقال الوزير، في لقائه مع هاني قبلاوي نائب المدير التنفيذي لـ"بنك أوف نيويورك" في لندن، إن احتواء الصدمات وتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي يتطلب العمل الجماعي من أجل التنمية، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم الاقتصادات الناشئة ودفع جهود التنمية.

مجلس الشيوخ وزارة المالية المالية الدول الناشئة

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