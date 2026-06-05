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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية في مساندة الاقتصادات الناشئة

وزير المالية خلال لقاءات لندن
وزير المالية خلال لقاءات لندن
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية فى مساندة الاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات العالمية، على نحو يُسهم في تعزيز قدرة هذه الاقتصادات على تحقيق النمو المستدام وتلبية الاحتياجات التنموية لشعوبها.

وقال الوزير، في لقائه مع هاني قبلاوي نائب المدير التنفيذي لـ"بنك أوف نيويورك" في لندن، إن احتواء الصدمات وتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي يتطلب العمل الجماعي من أجل التنمية، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم الاقتصادات الناشئة ودفع جهود التنمية.

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات اقتصادية ومالية متوازنة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النشاط الإنتاجي والتصديري، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

وأوضح الوزير، أن ممثلى كبرى المؤسسات المالية المستثمرة في السوق المصرية أشادوا بالتعامل الاستباقي مع التقلبات الجيوسياسية، وما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات وسياسات ساعدت فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الخارجية.

وزير المالية المؤسسات الدولية اخبار مصر مال واعمال أحمد كجوك بنك أووف أمريكا الاقتصاد العالمي

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