نهائي كأس ملك إسبانيا.. موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية مساء اليوم السبت إلى ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية، الذي يحتضن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا في نسختها رقم 124، حيث يلتقي أتلتيكو مدريد مع ريال سوسيداد في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين فريقين قدما موسمًا مميزًا.

طريق أتلتيكو مدريد إلى النهائي

نجح أتلتيكو مدريد في بلوغ المباراة النهائية بعد أداء قوي في الدور نصف النهائي أمام برشلونة، حيث حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، قبل أن يخسر في الإياب بثلاثة أهداف، لكنه حسم التأهل بفضل تفوقه في مجموع المباراتين. ويأمل الفريق في إضافة لقب جديد إلى خزائنه، إذ سبق له التتويج بكأس الملك 10 مرات عبر تاريخه.

مشوار ريال سوسيداد

على الجانب الآخر، واصل ريال سوسيداد عروضه القوية في البطولة، بعدما تمكن من تجاوز أتلتيك بلباو في نصف النهائي بنتيجة هدفين دون رد، ليحجز مقعده في النهائي عن جدارة واستحقاق. ويسعى الفريق الباسكي إلى تحقيق لقبه الرابع في تاريخ المسابقة، وتعويض سنوات الغياب عن منصات التتويج.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة النهائية مساء السبت في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الموافق 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، وسط ترقب جماهيري كبير داخل إسبانيا وخارجها.

وسيتم نقل اللقاء عبر تطبيق “شاهد” الذي يمتلك حقوق بث البطولة.