قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائي كأس ملك إسبانيا.. موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد مع ريال سوسيداد
أتلتيكو مدريد مع ريال سوسيداد
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية مساء اليوم السبت إلى ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية، الذي يحتضن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا في نسختها رقم 124، حيث يلتقي أتلتيكو مدريد مع ريال سوسيداد في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين فريقين قدما موسمًا مميزًا.

طريق أتلتيكو مدريد إلى النهائي

نجح أتلتيكو مدريد في بلوغ المباراة النهائية بعد أداء قوي في الدور نصف النهائي أمام برشلونة، حيث حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، قبل أن يخسر في الإياب بثلاثة أهداف، لكنه حسم التأهل بفضل تفوقه في مجموع المباراتين. ويأمل الفريق في إضافة لقب جديد إلى خزائنه، إذ سبق له التتويج بكأس الملك 10 مرات عبر تاريخه.

مشوار ريال سوسيداد

على الجانب الآخر، واصل ريال سوسيداد عروضه القوية في البطولة، بعدما تمكن من تجاوز أتلتيك بلباو في نصف النهائي بنتيجة هدفين دون رد، ليحجز مقعده في النهائي عن جدارة واستحقاق. ويسعى الفريق الباسكي إلى تحقيق لقبه الرابع في تاريخ المسابقة، وتعويض سنوات الغياب عن منصات التتويج.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة النهائية مساء السبت في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الموافق 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، وسط ترقب جماهيري كبير داخل إسبانيا وخارجها.
وسيتم نقل اللقاء عبر تطبيق “شاهد” الذي يمتلك حقوق بث البطولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

نجم إنبي: كهربا من أهم أسباب فوزنا على الزمالك

انبي

نجم إنبي : "روح العائلة" كلمة السر في نجاحنا.. و راهنت على تواجدنا ضمن السبعة الكبار

انبي

نجم انبي: الدوري من غير جمهور ملوش طعم.. وجماهير الزمالك نجحت في مخططها ضد زيزو

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد