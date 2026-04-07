أتليتكو مدريد يزور كامب نو لمواجهة برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفًا على نظيره برشلونة يوم الأربعاء المقبل على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أزمة في صفوف أتليتكو مدريد

ويعاني الفريق من أزمة كبيرة قبل المباراة، حيث يواجه 8 لاعبين من القوام الأساسي خطر الإيقاف في مباراة العودة إذا تلقوا بطاقة صفراء، وهم: ألمادا، باريوس، لو نورماند، لينجليت، يورينتي، بوبيل، روجيري، وجيوفاني سيميوني.

وإذا أي لاعب من هؤلاء يتلقى بطاقة صفراء يوم الأربعاء، سيغيب عن مباراة الإياب التي ستقام على ملعب ميتروبوليتانو يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل الجاري.