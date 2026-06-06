الناتو يبدأ تجربة تقنيات متقدمة لتعزيز الأمن في شمال الأطلسي والقطب الشمالي

بدأ حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم السبت تجربة مجموعة من التقنيات المتقدمة لتعزيز الأمن في شمال الأطلسي والقطب الشمالي، بانطلاق سفينة الأبحاث التابعة له من مدينة لا سبيتسيا الإيطالية، معلنة بذلك بدء مبادرة فرقة المهام العاشرة للقطب الشمالي التي تهدف إلى تعزيز وعي الحلف وحضوره في منطقة القطب الشمالي والشمال العالي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة حلف الناتو للتبني السريع للتقنيات، المعتمدة خلال قمة الحلف 2025 في لاهاي، والتي تسعى إلى تسريع دمج الابتكارات في العمليات العسكرية.

وتستفيد فرقة المهام للقطب الشمالي من الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ فرقة المهام لبحر البلطيق، التي أُطلقت في يناير 2025 لتعزيز أمن البنى التحتية البحرية الحيوية في بحر البلطيق.

وتقود القيادة المتحالفة للتحول فرقة المهام الجديدة، حيث تهدف إلى عرض كيفية استخدام الأنظمة غير المأهولة المترابطة، تحت السيطرة البشرية الكاملة، لتوفير إدراك مستمر متعدد المجالات عبر شمال الأطلسي، والقطب الشمالي، والشمال العالي.

وقال الأدميرال بيير فاندير، القائد الأعلى للتحول في الناتو: "فرقة المهام للقطب الشمالي تهدف إلى إيصال التكنولوجيا المثبتة إلى المشغلين في أصعب الظروف، هذه هي الطريقة التي يبقى بها حلف الناتو في الصدارة من خلال اختبار ما يعمل في البيئات الحقيقية، وليس في المختبر، ودمجه بسرعة في قواتنا".

ومن المقرر أن تتوقف سفينة الأبحاث على سواحل أيسلندا للمرحلة الأولى من برنامج طويل يمتد 18 شهرًا للتجارب، حيث ستعمل السفينة، التي يشغلها ويقودها البحرية الإيطالية، كمنصة للتجارب للأنظمة التلقائية والتقنيات المبتكرة من الشركات المختارة من خلال برنامج تسريع الابتكار الدفاعي لشمال الأطلسي (DIANA) التابع للناتو.

ويشرف مركز أبحاث وتجارب العلوم والتكنولوجيا البحرية التابع للناتو على الجانب الفني للمهمة، مسئولًا عن تنفيذها، وقال الدكتور إريك بوليكن، مدير المركز: "لقد قاد المركز تطوير القدرات التلقائية لأكثر البيئات البحرية تحديًا، وفرقة المهام للقطب الشمالي تطبق تلك الخبرة لصالح الحلف، لتقديم قدرات فعلية في ظروف القطب الشمالي الحقيقية".

وستستمر تجارب التقنيات، بالإضافة إلى اختبار الترابط ومشاركة البيانات في ظروف القطب الشمالي، طوال عام 2026 وحتى العام المقبل، مع عرض شامل كامل مخطط له صيف 2027، وتشرف قيادة العمليات البحرية المتحالفة على دمج الأصول والتقنيات في العمليات البحرية.

وتدعم فرقة المهام للقطب الشمالي نشاط تعزيز اليقظة في القطب الشمالي والشمال العالي، تحت قيادة القيادة المشتركة للناتو في نورفولك.