انطلاق فعاليات المؤتمر الـ52 للمنظمة الأفريقية للتأمين بالقاهرة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك

انطلقت بالقاهرة فعاليات المؤتمر السنوي الثاني والخمسين للمنظمة الأفريقية للتأمين (AIO) واجتماع جمعيتها العامة، والذي يستضيفه اتحاد شركات التأمين المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك تحت شعار "التأمين كمُمكّن للنمو الاقتصادي للجميع".

ويُعد المؤتمر أحد أكبر وأهم التجمعات التأمينية على مستوى القارة الأفريقية، حيث سجل للمشاركة فيه أكثر من 2000 مشارك من مختلف دول العالم، يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين والهيئات الرقابية والاتحادات المهنية والمؤسسات المالية والتنموية والخبراء والمتخصصين في القطاع.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى 9 يونيو الجاري، متضمنةً جلسات حوارية متخصصة وورش عمل واجتماعات مهنية رفيعة المستوى، إلى جانب عدد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تعزز التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الدول.

وشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة، حيث بلغ عدد الدول التي سجلت للمشاركة 57 دولة من أفريقيا ومختلف أنحاء العالم، بما يعكس المكانة المتنامية للمؤتمر والثقة الدولية المتزايدة في سوق التأمين المصري وقدرته على استضافة وتنظيم الفعاليات القارية والدولية الكبرى.

و نظم اتحاد شركات التأمين المصرية زيارة خاصة إلى المتحف المصري الكبير لأكثر من 210 مشاركين من الوفود الدولية والإقليمية، وذلك في إطار برنامج الضيافة المصاحب للمؤتمر، بهدف تعريف ضيوف مصر بأحد أهم المشروعات الثقافية والحضارية في العالم وإبراز ما تتمتع به الدولة المصرية من مقومات سياحية وثقافية فريدة.

وتولى الاتحاد تنظيم الزيارة بالكامل، حيث أتيحت للمشاركين فرصة استكشاف ما يضمه المتحف من كنوز أثرية تعكس عظمة الحضارة المصرية وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، في تجربة لاقت استحسان وإعجاب الوفود المشاركة.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات اليوم ببرنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الرياضية والاجتماعات الفنية المتخصصة، حيث تنطلق فعالية Fitness Walk برعاية CICA RE، إلى جانب تنظيم بطولة الجولف بمشاركة نحو 50 مشاركًا من الوفود الدولية وممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين.

وشهدت فعاليات اليوم انعقاد عدد من اجتماعات اللجان الفنية والتنفيذية التابعة للمنظمة الأفريقية للتأمين، قبل أن يختتم بحفل الاستقبال الرسمي للمؤتمر (Welcome Cocktail Reception) الذي يقيمه اتحاد شركات التأمين المصرية ترحيبًا بالوفود المشاركة.

ويُعد المؤتمر الثاني والخمسون للمنظمة الأفريقية للتأمين أحد أبرز التجمعات التأمينية على مستوى القارة الأفريقية، حيث يجمع قيادات شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والتنموية من مختلف أنحاء أفريقيا والعالم لمناقشة مستقبل الصناعة ودورها في دعم النمو الاقتصادي والشمول المالي والتنمية المستدامة.

وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة، حيث تتولى مصر رئاسة المنظمة الأفريقية للتأمين للفترة 2026 – 2027، بما يعكس المكانة التي وصل إليها سوق التأمين المصري والدور المتنامي الذي تلعبه مصر في دعم وتطوير صناعة التأمين على مستوى القارة الأفريقية وتعزيز التعاون والتكامل بين أسواقها المختلفة.