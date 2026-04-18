نهائي ناري في لا كارتوخا.. موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا

تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية مساء اليوم إلى ملعب «لا كارتوخا»، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، في لقاء يُنتظر أن يحمل الكثير من الندية والإثارة بين فريقين قدما مشوارًا قويًا حتى الوصول إلى المحطة الأخيرة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة تُعد واحدة من أبرز مباريات الموسم في الكرة الإسبانية، نظرًا لقوة الفريقين وتقارب مستواهما الفني، إلى جانب الطموح الكبير لكل منهما في حصد لقب محلي مهم يعزز من موسمهما.

ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد

ويعتمد أتلتيكو مدريد، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، على مزيج من الخبرة والقوة الدفاعية والفاعلية الهجومية، حيث من المنتظر أن يبدأ الفريق المباراة بتشكيل يضم يان أوبلاك في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي مكون من ماتيو روجيري، كليمنت لونجليه، روبن لو نورماند، وناهويل مولينا.

وفي خط الوسط، يُتوقع أن يعتمد سيميوني على جوليانو سيموني، كوكي، ماركوس يورنتي، وأديمولا لوكمان، مع تحركات هجومية متوقعة تدعم الثنائي الهجومي أنطوان جريزمان وخوليان ألفاريز، في محاولة لفرض الضغط المبكر على دفاعات ريال سوسيداد.

على الجانب الآخر، يدخل ريال سوسيداد المواجهة بطموح كبير لتحقيق اللقب، بقيادة المدير الفني بيليجرينو ماتارازو، الذي يُنتظر أن يبدأ اللقاء بالحارس أوناي ماريرو، وأمامه رباعي دفاعي يضم جون أرامبورو، جون مارتين، آريتز إيلوستوندو، وسيرجيو جوميز.

وفي وسط الملعب، يعتمد الفريق على بينات تورينتيس وكارلوس سولير في الجانب الدفاعي، بينما يقود الجانب الهجومي كل من لوكا سوتشيتش، أندر بارينيتشيا، وبرايس منديز، مع وجود المهاجم ميكيل أويارزابال في الخط الأمامي كأحد أبرز مفاتيح اللعب في الفريق.

ومن المتوقع أن تحمل المباراة طابعًا تكتيكيًا قويًا بين سيميوني المعروف بصلابة أسلوبه الدفاعي وتنظيمه العالي، وماتارازو الذي يسعى لإظهار شخصية هجومية متوازنة أمام خصم من العيار الثقيل، ما يجعل النهائي مفتوحًا على جميع الاحتمالات حتى اللحظات الأخيرة.

وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، في ظل القيمة التاريخية لبطولة كأس ملك إسبانيا، ورغبة كلا الفريقين في إنهاء الموسم بالتتويج بلقب مهم يضيف إلى سجل إنجازاتهما.