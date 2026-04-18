أتلتيكو مدريد يصدم برشلونة بشأن رحيل جوليان ألفاريز

تتجه إدارة أتلتيكو مدريد إلى غلق الباب بشكل كامل أمام أي محاولات من جانب برشلونة للتعاقد مع النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدة تمسكها ببقائه داخل الفريق.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن إدارة أتلتيكو تعتبر اللاعب أحد الأعمدة الأساسية في المشروع الفني الحالي، ولا توجد أي نية للدخول في مفاوضات بشأن رحيله، رغم اهتمام برشلونة الكبير بضمه ورغبة مديره الرياضي ديكو في استقطابه.

ويأتي هذا الموقف الصارم من النادي المدريدي في ظل حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق هذا الموسم، بعد نجاحه في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا، ما يعزز من رغبة الإدارة في الحفاظ على القوام الأساسي.

وكان أتلتيكو قد تعاقد مع ألفاريز في صيف 2024 قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 20 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2030، ويتضمن شرطًا جزائيًا ضخمًا يقدر بحوالي 500 مليون يورو.

كما أشارت التقارير إلى أن برشلونة حاول تخفيض قيمة الصفقة عبر إدخال بعض اللاعبين في صفقات تبادلية، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض من جانب أتلتيكو، الذي لا يرى أي من الأسماء المطروحة ضمن خططه الفنية.

ورغم تداول اسم بعض اللاعبين مثل مارك كاسادو وفيران توريس في المفاوضات المحتملة، فإن هذه المقترحات لم تحقق أي تقدم، في ظل تمسك برشلونة أيضًا بعناصره الأساسية.