تعافي مدافع الزمالك من الرباط الصليبي ومشاركته في التدريبات

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن تعافى أحمد حسام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي بشكل كامل.

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب أصبح جاهزًا من الناحية الطبية، وشارك بالفعل في التدريبات الجماعية للفريق خلال اليومين الماضيين، في خطوة تؤكد اقترابه من العودة إلى المباريات.

وتابع، من المنتظر أن يتم تجهيز أحمد حسام بشكل تدريجي للدخول في قائمة المباريات، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، لضمان استعادة لياقته الفنية والبدنية بشكل كامل قبل الاعتماد عليه رسميًا.