رياضة

مدير سلة الزمالك: تعاهدنا قبل مباراة نهائي كأس مصر على حصد اللقب

ميرنا محمود

أبدى وائل بدر المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك سعادته بعد تحقيق بطولة كأس مصر .

وقال وائل بدر في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك مع محمد عبد الجليل: "أهدي هذا اللقب إلى جماهير الزمالك على دعمهم لنا طيلة الفترة الماضية وفي المباراة".

وأضاف: "الحمدلله على تتويج مجهودنا بالبطولة الصعبة وتخطي فرق قوية".

وأتم: "تعاهدنا قبل المباراة بحصد اللقب من أجل عودة فريق السلة لمنصات التتويج".

تُوِّج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 87/68، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:
25/19
42/39
65/53
87/68

وحرص على حضور المباراة كل من، المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد طارق، ونيرة الأحمر، ورامي نصوحي، أعضاء مجلس إدارة النادي، لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ويقود الفريق: وائل بدر مديرًا فنيًا، كريم حاتم مدربًا عامًا، أحمد غريب مدربًا، مصطفى محسن مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، سيف عبد السلام إداريًا، يوسف عمر أخصائي علاج طبيعي، أحمد فايق مخطط أحمال، مصطفى محمود إحصائيًا، إياد محمود إحصائيًا، محمد شاهين مدلكًا، محمود جمال عامل مهمات، إسلام جمال عامل مهمات، جمال محمود عامل مهمات.

