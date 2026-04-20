سر جلسة الزمالك مع طارق حامد

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن النادي حريص على دعم أبنائه، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يفتح أبوابه أمام نجومه السابقين وذلك بعد قرار اعتزال طارق حامد نجم الفريق السابق.

وأوضح هشام نصر في تصريحاته لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك مع محمد عبد الجليل، أنه سيتم عقد جلسة مع طارق حامد من أجل الاستفادة منه في المستقبل القريب.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع بيراميدز في قمة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 23 من أبريل الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري.