حقيقة تولى طارق حامد منصب إداري في الزمالك بعد الإعتزال

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة تولى طارق حامد نجم نادي الزمالك السابق منصب إداري داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة بعد اعتزاله اللعب.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : طارق حامد أعلن اعتزاله وسط الحضور الغفير وهناك حالة تقارب بين اللاعب وجون إدوارد المدير الرياضي وكذلك مجلس الإدارة.

وأوضح : طارق حامد سيتحدث مع إدارة الزمالك لعمل مهرجان تكريم ولكن لم يتم الاتفاق على شكل نهائي.

وأكمل : لم يتم الاتفاق حول منصب بعينه ولا أحد يعلم رغبة طارق حامد هل يتجه للعمل الفني أو الإداري وسيتحدث مع الإدارة بهذا الشأن .

وأختتم شوبير تصريحاته قائلا : طارق حامد من المقربين للإدارة، ويجب الفصل بين الحياه الشخصية والحياه العملية ولا يتم خلط بعض الأمور الشخصية التي تحدث للاعب بموقفه وعمله.