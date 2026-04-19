تعديل محتمل في معسكر الفراعنة.. حسام حسن يدرس التأجيل بسبب الزمالك

يدرس حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إجراء تعديل على موعد انطلاق المعسكر الأخير للفراعنة استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، من خلال تأجيله لمدة 24 ساعة.

وبحسب الترتيبات المقترحة، قد ينطلق المعسكر يوم 21 مايو المقبل بدلًا من 20، وذلك في ظل ارتباط نادي الزمالك بخوض مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام الفائز من مواجهة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة.

ويأتي هذا التوجه من جانب الجهاز الفني للمنتخب، حرصًا على منح لاعبي الزمالك الدوليين فرصة المشاركة الكاملة مع فريقهم في النهائي القاري، دون التأثير على جاهزيتهم للانضمام إلى المعسكر.

ومن المنتظر حسم القرار النهائي خلال الساعات المقبلة، وفقًا للتنسيق بين الجهاز الفني واتحاد الكرة، بما يضمن تحقيق أفضل إعداد ممكن للمنتخب قبل الاستحقاق العالمي المرتقب.