الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لاعب اتحاد العاصمة: الزمالك خصم قوي وفرص النهائي متساوية

رباب الهواري

تحدث أحمد خالدي، لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، عقب تأهل فريقه إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، بعد التعادل مع أولمبيك آسفي المغربي، ليضرب الفريق موعدًا ناريًا مع الزمالك في النهائي المرتقب يومي 9 و16 مايو المقبل، حيث تُقام مباراة الذهاب في الجزائر، بينما تُلعب مباراة الإياب في القاهرة.

إشادة بأولمبيك آسفي وتقدير للمشوار المغربي

ووجّه خالدي في تصريحاته عبر قناة “بي إن سبورتس” رسالة تقدير إلى فريق أولمبيك آسفي، مؤكدًا أنه قدم مشوارًا مميزًا خلال البطولة، متمنيًا له التوفيق في الموسم القادم والعودة للمشاركة في الكونفدرالية من جديد، مشيرًا إلى أن الفريق المغربي كان منافسًا قويًا حتى اللحظات الأخيرة.

رسالة احترام للجماهير المغربية

كما حرص لاعب اتحاد العاصمة على توجيه الشكر للجماهير المغربية التي حضرت اللقاء، مؤكدًا احترامه الكبير لهم، وموجهًا رسالة “هارد لك” عقب خروج فريقهم من البطولة، مشددًا على أن العلاقات بين الجماهير العربية قائمة على الأخوة والاحترام المتبادل.

الزمالك اختبار صعب وفرص متكافئة

وعن مواجهة الزمالك في النهائي، وصف خالدي المباراة بالصعبة أمام أحد أكبر أندية القارة وأكثرها خبرة في البطولات الإفريقية، مؤكدًا أن النهائي سيكون متكافئًا بين الفريقين بنظام الذهاب والإياب، حيث تبلغ فرص الفوز باللقب 50% لكل فريق، دون أفضلية واضحة لأي طرف.

واختتم خالدي تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه يدخل النهائي بكل تركيز وإصرار من أجل تحقيق اللقب، مشددًا على أن اتحاد العاصمة يمتلك الطموح والإمكانيات التي تؤهله للمنافسة بقوة على التتويج، وأنهم سيبذلون أقصى جهدهم من أجل رفع الكأس الإفريقية في النهاية

