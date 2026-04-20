عضو بمجلس الزمالك: فريق الكرة يسير بثبات.. والجمهور سر عودة كأس مصر للسلة

أعرب محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريق كرة السلة ببطولة كأس مصر للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 87-68 في النهائي الذي أقيم على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد طارق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي جمال الغندور أن البطولة كانت غائبة عن القلعة البيضاء لفترة، مشيدًا بدور الجهاز الفني بقيادة وائل بدر في تحمل الضغوط وتحقيق الإنجاز، بالإضافة إلى الدعم الكبير من جماهير الزمالك التي وصفها بأنها تصنع الفارق داخل المنظومة الرياضية.

وأضاف أن إدارة النادي تسعى للحفاظ على القوام الأساسي لفريق السلة والبناء على هذا النجاح خلال الفترة المقبلة.

وعن فريق كرة القدم، أوضح طارق أن الفريق يسير بشكل جيد خلال الفترة الحالية، في ظل حالة من الهدوء والاستقرار داخل النادي، مؤكدًا أن الجميع يعمل على مواصلة النتائج الإيجابية والاستمرار على نفس النهج لتحقيق مزيد من النجاحات.